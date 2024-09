Paul Stanley, de 39 años de edad, entró a La Casa de los Famosos 2024 para reencontrarse con Mario Bezares. ¿Qué pasó?

La gala del miércoles 26 de septiembre en La Casa de los Famosos 2024 será posiblemente una de las más memorables para Mario Bezares, de 65 años de edad.

Y es que, en ella el integrante más longevo del Team Mar pudo curar un pesar que lleva años cargando y que ahora, gracias Paul Stanley, ha dejado de llevar sobre sus hombros.

Paul Stanley en La Casa de los Famosos 2024 (Tomada de video)

Ingreso de Paul Stanley a La Casa de los Famosos 2024 causó gran preocupación entre los fans de Mario Bezares

Esto sucedió instantes después de que Gala Montes, de 24 años, recibiera un emotivo mensaje de su mamá, que la dejó llorando en La Casa de los Famosos 2024.

Luego de ello, La Jefa hizo sonar la alarma que indica a los habitantes que deben quedarse inmóviles mientras alguien muy especial los visita.

Gala Montes dijo haber temido que ingresara su mamá, pero en lugar de ello, quien llegó a La Casa de los Famosos 2024 fue Paul Stanley, lo que causó preocupación entre los fans de Mario Bezares.

“Por qué le hacen eso?”, “es un boicot para Mayito”, “¿fuera Paul Stanley de La Casa de los Famosos 2024″, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes previo a la visita.

¿Qué le dijo Paul Stanley a Mario Bezares durante su encuentro en La Casa de los Famosos 2024?

Pero, todo cambió cuando Paul Stanley se paró frente a Mario Bezares y con la voz entrecortada y lágrimas corriendo por las mejillas, le dijo las palabras que seguramente ‘Mayito’ llevaba muchos años esperando escuchar.

Paul Stanley le aseguró a Mario Bezares, quien lucía profundamente conmovido, que se encontraba frente a él por decisión propia.

Luego, el hijo de Paco Stanley le dijo que desea estar “en paz” con él, más aún ahora que es padre de familia y quiere ofrecerle a su hija recién nacida una vida sin rencores.

“Primero que nada, estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo. Ha sido todo muy difícil para todos nosotros y yo sólo quiero decirte que yo estoy en paz contigo y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa que en mi vida, guey, que es mi hija, y quiero una nueva vida, dejar todo atrás”. Paul Stanley

Paul Stanley felicita a Mario Bezares por su desempeño en La Casa de los Famosos 2024

Con dificultad para hablar por todas las emociones que estaba experimentando, Paul Stanley felicitó a Mayito por su buen desempeño en La Casa de los Famosos 2024.

Asimismo, le expresó sus mejores deseos para toda su familia, mientras Mario Bezares lo miraba fijamente a los ojos.

Poco después, Paul Stanley se retiró de La Casa de los Famosos 2024, aunque, incluso antes de dirigirse a Mario Bezares, le dedicó emotivos mensajes al resto de los finalistas.

“Te deseo lo mejor a tí y a tu familia, bendiciones y felicidades, lo has hecho muy bien”. Paul Stanley

“Qué gusto verlo, ¡ué gusto verlo!, ¿por qué no me dejaron decirle nada?, no, no, no, cabrón... igual lo quiero” comentó Mario Bezares tras el encuentro, mientras su Team Mar lo abrazaba.