¿Alguien lo tenía que decir? Luego de que Adrián Marcelo asegurara que su comedia aplicada en La Casa de los Famosos 2024 es como la de Facundo en sus tiempos, el conductor le quiso dejar claro que no hay comparación porque la suya sí da risa.

Facundo -de 46 años de edad- es muy consciente de lo que sucedió con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024, pues incluso aseguró que pasó de la raya y por eso se fue del reality show.

Sin embargo, también le quiso dejar claro que no supo que hay chistes de humor negro que simplemente no se pueden decir en televisión, aunque admite que todos los llegan a hacer.

Adrián Marcelo (Instagram/@adrianmarcelo10)

¿Facundo contra Adrián Marcelo? Le dice que su comedia sí da risa, pero su “humor negro” no

Mucho ha dado de qué hablar la salida de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- de La Casa de los Famosos 2024, por lo que Facundo también dio su postura sobre todo porque lo están comparando.

Según consumidores del contenido de Adrián Marcelo, la producción de La Casa de los Famosos 2024 tuvo que meter a Facundo para que al menos fuera entretenida por unas horas.

Pero ¿Facundo y Adrián Marcelo son iguales?

En una entrevista mostrada por ‘Delarosatv’, Facundo aclaró que él no ve comparativa sobre sus comedias como en algún momento lo dijo Adrián Marcelo.

Y es que según argumentos del regio, su “humor negro” es tan funable como le pasó a Facundo con su comedia en sus tiempos. Sin embargo, su antecesor dejó claro que no son iguales.

Facundo, comediante. (@facundopirata)

A la perspectiva de Facundo el “humor negro” de Adrián Marcelo manejó en La Casa de los Famosos 2024 no aplicó porque no era humor, sino solamente cometarios “negros”, pero él no se dio cuenta.

“Yo siempre he dicho que el humor negro si no da risa solo es negro (...) Él también decía que era como lo que yo hacía en Incógnito, una comedia distinta a la de todo mundo, yo creo que la diferencia es que la mía sí daba risa”. Facundo, conductor.

Facundo ve que Adrián Marcelo solo quería atención en La Casa de los Famosos 2024, aunque le reconoce algo

Facundo dejó claro que Adrián Marcelo no puede comparar su comedia con la de él, y también habló sobre las acciones del regio en La Casa de los Famosos 2024, aunque tuvo que reconocer algo.

El conductor compartió que a su parecer Adrián Marcelo “se pasó de rosca” con los chistes que lanzaba en La Casa de los Famosos 2024, señalando que para su perspectiva quería atención.

“Yo creo que se pasó un poco de rosca con su forma de hacer comedia darketa”. Facundo, conductor.

Sin embargo, sí tuvo que reconocer que los chistes ácidos de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024 no son únicos, pues señaló que todo mundo -con o sin ser comediante- lanza esos comentarios en algún momento.

Pero eso sí, Facundo quiso dejar ver que la diferencia es que Adrián Marcelo no se dio cuenta que La Casa de los Famosos 2024 no era el escenario para ese “humor negro”.