¿Siempre sí es verdad? Paty Navidad admite que sí fue contactada por un narco como narra Anabel Hernández en su libro, pero asegura que no todo lo escrito por la periodista es real.

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ lanzado por Anabel Hernández de 53 años de edad, en 2021 sigue dando de qué hablar por las demandas que esto le generó.

Y es que Paty Navidad de 51 años de edad, es una de las actrices mencionadas en el libro Emma y las otras señoras del narco y quién más se ha defendido de las acusaciones que Anabel Hernández escribe.

Sin embargo, a 3 años de que esto saliera a la luz, Paty Navidad admite que sí hay parte de lo que escribe Anabel Hernández que es real y revela qué es.

Anabel Hernández, periodista. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Paty Navidad revela qué parte de lo que Anabel Hernández narró en Emma y las otras señoras del narco sí es verdad

Tanto Ninel Conde y Paty Navidad, son de las actrices que más se han mantenido firmes sobre lo que Anabel Hernández narra en su libro, vinculandolas con el narco.

Y es que ambas señalan que son falsedades las que la periodista narra en su libro publicado en 2021, Emma y las otras señoras del narco, que sigue dando de qué hablar.

Ahora, pese a que Paty Navidad incluso encaró a Anabel Hernández en un programa de televisión pidiéndole pruebas a lo que narra en su publicación, terminó por admitir que sí hay partes reales que se cuentan.

Paty Navidad, actriz y cantante. (Agencia México)

A través de una entrevista mostrada por Radio Fórmula, Paty Navidad compartió a la prensa que algunas cosas del libro de Anabel Hernández son reales.

La actriz señaló que sí hubo un narco que la buscó para hacerle una “propuesta indecorosa”, aunque especificó que si ella llegó hasta él fue por medio de engaños.

“Fue con engaños, eso sí lo escribe Anabel, esa historia sí la escribe como es. Yo llegué y me enteré de que se trataba, hubo una propuesta indecorosa”. Paty Navidad, actriz.

Por otra parte, Paty Navidad contó que ella llegó al narco pensando que visitaría a un fan “que estaba muy enfermo” y que quería conocerla, pero resultó que no fue así.

Asimismo, sostuvo que se negó rotundamente a la “propuesta indecorosa” que el narco le hizo, explicando “si algo no vendo en mi integridad”.

“Yo no soy santa, pero yo elijo con quien estar, elijo a mis parejas, mi vida es transparente, es pública (...) Ante esa propuesta yo simplemente dije no (...) No me prostituyo”. Paty Navidad, actriz.

Paty Navidad insiste en que Anabel Hernández miente en parte de su libro Emma y las otras señoras del narco

Aunque Paty Navidad admitió que parte de lo que escribe Anabel Hernández en su libro sí es verdad, sostuvo que hay dos cosas más que son mentiras y una de esas, es sobre una casa que dijo le compró un narco.

“Ella escribe cosas de mí que yo nunca [no] sabía, como lo de la casa”. Paty Navidad, actriz.

La actriz argumentó que es imposible que un narco le haya comprado una casa, señalando que tiene “30 años viviendo en la misma casa que yo me compré”.

Por otra parte, Paty Navidad aseguró que Anabel Hernández escribe estos libros sabiendo que “las demandas no proceden”, debido a que ella solo narra bajo supuestos, no señalamientos directos a ella u otras actrices.