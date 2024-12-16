Paty Navidad tacha como “libro de ciencia ficción” a Ema y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, por lo que se escribió sobre ella.

En Ema y las otras señoras del narco, Anabel Hernández -de 53 años de edad- exhibe los presuntos vínculos entre algunas personalidades del medio artístico y personas vinculadas al crimen organizado.

Entre las celebridades que se mencionan en el libro de Anabel Hernández se encuentra nada más y nada menos que Paty Navidad, de 51 años de edad.

A poco más de 3 años del lanzamiento de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, Paty Navidad habló sobre los dichos de la periodista.

Paty Navidad retó a Anabel Hernández a demostrar lo que escribió en Emma y las otras señoras del narco, pues de lo contrario la llamará “mentirosa”.

Paty Navidad asegura que Emma y las otras señoras del narco es un “libro de ciencia ficción”

En 2021 Anabel Hernández publicó su libro Emma y las otras señoras del narco, en el que exhibió a varias celebridades por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Anabel Hernández, periodista. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Entre los nombres de famosas que Anabel Hernández se encuentra nada más y nada menos que el de Paty Navidad.

Desde el momento que se lanzó el libro de Anabel Hernández, Paty Navidad desmintió sus presuntos nexos con el crimen organizó y exigió que se comprobará lo que se decía de ella.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Paty Navidad tachó de como “libro de ciencia ficción” a Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández.

“Un libro de ciencia ficción, un libro de mentiras de la señora Anabel Hernández. Ella revuelve verdades con mentiras” Paty Navidad

Paty Navidad aseguró que todo lo que ha conseguido es a base de su trabajo y por eso siempre va a defender su integridad.

“Saber que lo que tengo lo he conseguido a base de trabajo, que nada me ha regalado nadie (…) soy una persona que defiendo mi dignidad, integridad, mi honorabilidad” Paty Navidad

Durante su conversación, Paty Navidad destacó que ella no esconde nada y dejó en claro que si Anabel Hernández le hubiera preguntado ella le hubiera dicho la verdad.

“Es muy fácil para alguien que no me conoce, como yo le dije a Anabel Hernández me hubieras hablado y preguntado yo te hubiera dicho lo que si y lo que no, porque soy una persona transparente que no tengo nada que ocultar” Paty Navidad

Paty Navidad dejó en claro que a ella no le pueden comprobar nada, pues lo que han dicho sobre ella es mentira.

“No hay como me comprueben nada porque simplemente es mentira” Paty Navidad

Paty Navidad (Paty Navidad Instagram @patricianavidad_oficial)

Paty Navidad confiesa cuál es la única historia verdadera del libro de Anabel Hernández

En su conversación, Paty Navidad puntualizó que en el libro Anabel Hernández dice muchas mentiras y a lo mejor también varias verdades.

“Anabel Hernández sale en un libro a decir quizás muchas verdades, pero también muchas mentiras” Paty Navidad

Paty Navidad destacó que desde el momento en el que salió el libro, le habló a Anabel Hernández para que le explicará sus dichos pues ella no tenía ni joyas ni una mansión.

“Yo desde que sale el libro le mando un mensaje y le digo ‘oye Anabel que tú me expliques esto, porque si alguien me regaló una casa pues que me la den, porque no me la han dado’ tengo 30 años viviendo en donde mismo y eso me lo compre cantando, es un condominio chiquito si yo tengo una mansión que me la den” Paty Navidad

En ese sentido, Paty Navidad destacó que de las tres historias que Anabel Hernández reveló solo una es verdad y que ella ya la había contado.

Y es que en un evento de caridad unas mujeres se le acercaron para que fuera a cantar a su tío que se encontraba muy enfermo y ella fue a cantarle las mañanitas.

Paty Navidad señaló que tiene testigos de que ella se creyó la historia y al llegar se dio cuenta de la realidad.

Fue en ese momento que Paty Navidad dejó en claro que no le hacía a eso y salió bien de la situación porque les dejó en claro que no estaba dispuesta a hacer nada más.

“Es una gran mentira, yo conté una historia que, si era verdad que a mí me favorece, porque aun exponiendo mi vida yo me defiendo de lo que yo soy, de mi integridad, dignidad y salí bien librada” Paty Navidad

Paty Navidad destacó que las otras cosas que se dicen de ella en Emma y las otras señoras del narco son mentira.

“Pero ya las otras dos historias que contó Anabel Hernández en su libro no tienen nada que ver con la verdad” Paty Navidad

Paty Navidad tacha de mentirosa a Anabel Hernández por lo que escribió de ella en Emma y las otras señoras del narco

En la entrevista, Paty Navidad señaló que Anabel Hernández siempre la evadía y en el programa no le quedó otra que responderle.

“Me evadía, cuando coincidimos en el programa pues ya no le quedó de otra” Paty Navidad

Paty Navidad puntualizó que los del programa la querían sacar, pero ella pidió estar presente durante la entrevista con Anabel Hernández.

En ese sentido, Paty Navidad señaló que Anabel Hernández al no investigar bien perdió credibilidad.

Paty Navidad señaló que no puede demandar a Anabel Hernández porque ella escribe todo en “supuesta, se rumora” y su hermano y cuñada que son abogados le dijeron que legalmente no podía proceder.

“Por no investigar bien pierdes credibilidad (…) quiero que me las compruebes, no te pude demandar” Paty Navidad

En su conversación, Paty Navidad destacó que Anabel Hernández no se pudo defender y lo único que le decía era que la demandará porque sabe que no lo puede hacer.

Paty Navidad tachó de mentirosa a Anabel Hernández porque destacó que no puede comprobar las dos historias que cuenta en Emma y las otras señoras del narco.

“Lo siento Anabel te seguiré diciendo mentirosa, no hay como compruebe esas dos historias que ella dice porque simplemente no existen, no son. Revuelve mentiras con verdad, yo no dudo que muchas de las historias que ella escribe sean verdad, pero lo mío no” Paty Navidad