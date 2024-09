Sabine Moussier ganó enemigos tras su participación en La Casa de los Famosos 2024, entre ellos a Paty Navidad, quien está furiosa con ella y hasta piensa demandarla.

Verás, Paty Navidad desea encontrarse a Sabine Moussier para aclarar algunas unas cosas y es que la villana de telenovelas habló mal de ella durante su estancia en el polémico reality show de Televisa-Univisión.

Sabine Moussier dio a entender que Paty Navidad hizo carrera en televisión porque complació sexualmente a poderosos ejecutivos.

Sabine Moussier (Especial)

Paty Navidad quiere que Sabine Moussier se disculpe con ella si quiere evitarse una demanda

Como era de esperarse, Paty Navidad se enteró de lo dicho por Sabine Moussier por lo que ahora que la exintegrante del Team Tierra está fuera de La Casa de los Famosos 2024, quiere tenerla de frente para aclarar cosas.

“En este vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca”, dijo Paty Navidad -de 51 años de edad- en un breve encuentro con la prensa donde se le preguntó su sentir sobre lo dicho por Sabine Moussier -de 58 años de edad-.

Así como pidió a Sabine Moussier que revele los nombres de los ejecutivos con los que supuestamente Paty Navidad tuvo que ver e incluso dijera qué fue lo que vio.

“Yo le pregunto: ¿qué fue lo que vio?.. Si ella dice que vio que yo me prostituía -porque es lo que dio a entender- con los ejecutivos de Televisa, pues que diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente” Paty Navidad

Paty Navidad no amenaza en vano. La actriz quiere saber el nombre de los ejecutivos de la empresa de San Ángel para buscarlos y con su ayuda entablar una demanda por difamación contra la ex habitante de La Casa de los Famosos 2024.

Para que esto no suceda, la ex participante de MasterChef exige disculpas públicas

“Ofrece disculpas públicas o la demando. Que diga qué fue lo que vio porque no lo dejó muy claro” Paty Navidad

Origen de los problemas entre Paty Navidad y Sabine Moussier antecede a La Casa de los Famosos 2024

No es ningún secreto. Paty Navidad y Sabine Moussier no son amigas y no lo serán debido a que en el pasado se involucraron con el mismo hombre.

Fue Sabine Moussier quien reveló haberse enamorado de un hombre al que nunca conoció personalmente y es que su romance fue telefónico. Curiosamente ese hombre era pareja de Paty Navidad, quien sí convivió con él.

Sabine Moussier contactó a Paty Navidad para revelarle que su novio la engañaba con ella y que no pensaba dejarlo ya que su hijo hasta le decía papá.

De acuerdo con la ex participante de MasterChef, Sabine Moussier deformó aquella historia asegurando que ambas fueron víctimas, lo que fue mentira ya que fue la villana de telenovelas quién se metió en la relación.