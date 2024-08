La pelea entre Paty Navidad y Anabel Hernández se hizo viral en redes sociales y llegó a las tendencias, pero si aún no sabes el motivo de sus palabras, te explicamos qué fue lo que pasó.

Fue en el programa La Mesa Caliente que Paty Navidad y Anabel Hernández discutieron frente a las cámaras por el l ibro de la periodista en donde hace acusaciones contra la actriz.

En Las Señoras del Narco, de Anabel Hernández, se revelan las supuestas relaciones de actrices y figuras públicas femeninas con narcotraficantes.

En dicho libro, la periodista relató tres presuntas historias de Paty Navidad, por las cuales la actriz la encaró e intentó demandar a Hernández sin, hasta el momento, tener éxito.

VIDEO: Paty Navidad encara a Anabel Hernández en televisión

Paty Navidad encaró a Anabel Hernández en televisión por las historias que contó sobre ella en su libro, en donde la relacionó con narcotráfico, prostitución y más, lo que es “completamente falso”.

La actriz afirmó que en su momento invitó a la periodista a mostrar las pruebas de sus acusaciones, pues su libro esta basado en “chismes” y que es contado de manera tramposa.

“No hay cómo compruebes esas dos historias que son completamente mentira”, afirmó Paty Navidad, al acusar que Hernández solo se basa en rumores y dimes y diretes para escribir.

Ante la situación, Anabel Hernández respondió que con el juicio del Mayo Zambada podría tener una “buena clase” para entender que los testimonios son una prueba en el sistema penal.

Las palabras de la periodista no fueron tomadas a bien por Navidad, quien respondió con todo a partir de ese momento, sin siquiera dejar espacio para las respuestas de Anabel Hernández.

Paty Navidad afirmó que ella no se dedica ni tiene nexos con el narcotráfico , y que por sus acusaciones la intentó demandar, algo que no logró porque su libro se vende como cómics o ciencia ficción.

“Yo no me dedico al narcotráfico, ni tengo ni un solo nexo como usted lo ha dicho, quise ponerle una demanda no puedo porque su libro esta escrito de manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes". Paty Navidad

La actriz continuó con las palabras contra la periodista, a quien señaló por revolver verdades con mentiras, y afirmó que de esa forma “se pierde el valor de todo su libro”, pues incluso no revela sus fuentes.

Paty Navidad exhibe a Anabel Hernández.



Y le exige responder lo que todos nos preguntamos: ¿de dónde saca sus testimonios Anabel? ¿Quién se los da? ¿Quién los facilita? ¿Para quién trabaja Anabel?



Anabel sólo sabe responder con prepotencia, minimizando lo que dice la gente. pic.twitter.com/FvTx7wHkZ1 — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 13, 2024

Paty Navidad pide que investiguen a Anabel Hernández

Posteriormente, Paty Navidad pidió que Anabel Hernández sea investigada, pues cuestionó de dónde saca todos los rumores que escribe sobre el narcotráfico y las personas que, supuestamente, se relacionan.

“Yo le preguntó cuáles son sus fuentes, porque entonces hay que investigarla a usted, hay que investigarla a usted entonces, de dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen”. Paty Navidad

La actriz continuó desmintiendo todo lo que Anabel Hernández escribió sobre ella con respecto a un futbolista que, según relata, le regaló joyas y le dio la residencia, además de que se dedicó a la prostitución.

“Usted no me puede comprobar absolutamente nada”, sentenció Paty Navidad, quien después agregó “¿vamos a medir colas? ¿Quién es usted para juzgarme a mí, para juzgar a muchas mujeres y lo que hagan con sus vidas?”

Sus palabras se dan porque en el mismo libro y uno anterior, Anabel Hernández también acusa a:

Mariana Ríos

Dorismar

Betty Monroe

Karla Luna

Karla Panini

Violeta Vizcarra

Galilea Montijo

Ninel Conde

Ante ello, Anabel Hernández dijo que las señala porque “tienen que ver con el crimen organizado”, por lo que Paty Navidad le pidió que entonces presente las denuncias legales y deje de escribir “libros chismosos”, además de que le compruebe sus acusaciones.

“Yo puedo escribir muchos libros también de cosas que me cuentan, y puedo escribir libros de chismes también y decir que usted es lo peor sin tener una sola prueba. Usted se protege escribiendo un libro, me dice ‘me dijeron’ de manera chismosa, la sigo retando para que me compruebe lo que dice”. Paty Navidad

“El que se siente ofendido tendría que exigir y demandarme, le voy a decir por qué no lo hace, no lo hace porque es verdad”, respondió Anabel Hernández a Paty Navidad, quien después volvió a retarla para que le compruebe sus palabras.