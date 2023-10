Paty Navidad anda pelona por querer hacerse la atrevida: “Traigo el corte del Peso Pluma” y esto fue lo que le sucedió.

La vida de Paty Navidad -de 50 años de edad- suele ser relajada, pero los últimos días se ha enfrentado al caos.

El nombre de Paty Navidad aparece en el nuevo libro de Anabel Hernández “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

La actriz se ha defendido de esta publicación y ha arremetido contra la periodista, pero otra cosa la tiene más preocupada.

En un en vivo, Paty Navidad se sinceró con sus seguidores y les contó la razón por la que últimamente la ven usando pañoletas, gorras y sombreros.

La actriz ha tenido que esconder su cabello, pues quiso hacerse un radical cambio de look que terminó en tragedia.

“Saliendo de La Casa de los Famosos yo dije, bueno quiero hacerme un cambio de look (...) Me quise hacer un cambio de look, las luces y todo eso ¿Y qué creen? Que me quedé pelona”

Paty Navidad