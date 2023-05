Durante un encuentro con la prensa, Paty Navidad habló sobre las polémicas y el supuesto maltrato que recibió durante las grabaciones de la telenovela ‘Por ella soy Eva’.

Y a pesar de que los rumores incluso señalaron que a Paty Navidad -de 49 años- la quisieron envenenar, ella ya perdonó a las dos actrices:

Estos rumores que involucraban a las cantantes surgieron durante el 2012, por lo que Paty Navidad señaló que no le interesaba “el pasado”.

En un encuentro con la prensa, recogió ‘Agencia México’, la actriz Paty Navidad rompió el silencio sobre sus días de grabación en la telenovela ‘Por ella soy Eva’.

Y es que Paty Navidad, tras la insistencia de los medios, aseguró que ya había perdonado a las actrices quienes la maltrataban e incuso habrían intentado envenenarla.

Asimismo, la actriz señaló no le importa lo que sucedió en el pasado ya que decidió quedarse con las partes buenas de la experiencia.

“Ya todo está perdonado, no sé, ya pasó, no me interesa hablar del pasado, eso ya pasó hace muchos años, quizá en su momento lo pasé difícil, pero me quedó con lo bueno”

Paty Navidad