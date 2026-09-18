Marta Núñez Spíndola, hermana de Patricia Reyes Spíndola, era una actriz, productora y directora de cine, quien murió el 17 de septiembre de 2026.

La productora fue cofundadora de MM Studio, la escuela de actuación de Patricia Reyes Spíndola y gestora teatral.

¿Quién es Marta Núñez Spíndola? Actriz, productora y directora de cine

Marta Núñez Reyes Spíndola fue una actriz, gestora teatral y directora de cine, cofundadora de MM Studio, escuela de actuación de teatro, cine y televisión.

Era directora de MM Studio, empresa que lleva las iniciales de ella y su esposo, según reveló Patricia Reyes Spíndola.

Muere Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola (Instagram/@patriciareyesspindola)

¿Qué edad tenía Marta Núñez Spíndola?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Marta Núñez.

¿Quién era el esposo de Marta Núñez Spíndola?

Marta Núñez estuvo casada con Mike Moragues.

Marta Núñez Spíndola y su esposo, Mike Moragues (Instagram/@patriciareyesspindola)

¿Qué signo zodiacal era Marta Núñez Spíndola?

Se desconoce el signo zodiacal de Marta Núñez.

¿Cuántos hijos tenía Marta Núñez Spíndola?

Marta Núñez Spíndola tenía dos hijos y el más conocido es Luis Moragues, actual director de MM Studio.

¿Qué estudió Marta Núñez Spíndola?

Se desconoce el grado académico de Marta Núñez Spíndola.

¿En qué ha trabajado Marta Núñez Spíndola?

Marta Núñez Spíndola fue directora de la escuela de actuación MM Studio; también fue gestora de teatro, productora y directora de cine.

Bajo su gestión se produjo obras teatrales como:

Peter Pan

Don Juan Tenorio

El Principito

Pulgarcita