En pleno programa en vivo, Pati Chapoy -de 74 años de edad- se suma a las críticas en contra del video ‘Pornocracia’ de Mon Laferte por ser “una vulgaridad”.

El pasado 18 de enero, Mon Laferte -de 40 años de edad- estrenó el video de su canción ‘Pornocracia’, que forma parte de su álbum “Autopoiética”.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y Mon Laferte empezó a recibir varias críticas y es que muchos consideraron que era “vulgar”.

Esto porque en el video de ‘Pornocracia’, Mon Laferte simula una escena de sexo oral, por lo que muchos consideraron que era innecesario.

Tal fue el caso de Pati Chapoy, quien no dudo en pronunciarse en contra del nuevo video de Mon Laferte en plena emisión del programa Ventaneando.

A menos de una semana de que Mon Laferte lanzó el video de su canción ‘Pornocracia’, las críticas en su contra no han cesado.

En medio de la polémica, Mon Laferte ya salió a defender su video y le respondió a todos sus retractores al asegurar que ella no lo ve como obsceno.

Durante el programa Ventaneando se presentó una entrevista con Carlo Guerra -hijo del fallecido Rogelio Guerra-, quien participa en el video.

Sin embargo, Pati Chapoy no dudo en mostrar su inconformidad con el video de Mon Laferte pues señaló que era “una vulgaridad”.

“Pedro, perdóname, pero se me hace una vulgaridad”

Pedro Sola -de 76 años de edad- puntualizó que era una “exageración” lo que pasó en el video de ‘Pornocracia’.

Adelantándose a las críticas que pudieran recibir, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- señaló que eran libres de expresar su opinión.

Mónica Castañeda se limitó a decir “que no había necesidad” de hacer lo que hizo Mon Laferte en su video ‘Pornocracia’.

Carlo Guerra reveló que desde un principio el sabía que iba a tener una escena de sexo oral.

“A mí si se me dijo desde el principio, se me dijo: ‘oye en uno de los videos vas a tener que hacer está acción ¿estas bien con eso?’ y yo así de perfecto”

Sin embargo, Carlo Guerra confesó que no sabía que iba a ser durante toda la canción que se iba a hacer.

Carlo Guerra puntualizó que Mon Laferte se portó muy bien con él.

“Lo que si no sabía es que iba a hacer durante toda la canción, yo no tenía el gusto de conocerla y a mí la verdad me trató muy bien”

Carlo Guerra