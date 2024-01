Mon Laferte -de 40 años de edad- defiende su video de ‘Pornocracia’ de los atacados que no soportaron: “Lo veo de una manera divertida”.

El 18 de enero, Mon Laferte estrenó el video de su canción ‘Pornocracia’, la cual forma parte de su álbum “Autopoiética”.

La canción causó gran revuelo en redes sociales, pues Mon Laferte simula una escena de sexo oral.

Mon Laferte ya respondió a quienes creen que el video es “vulgar” y su respuesta fue la mejor.

El nuevo video musical de Mon Laferte ha recibido más comentarios a favor que en contra, pues hay quienes aseguran que es “arte puro”.

Mon Laferte respondió a las críticas por su canción ‘Pornocracia’ y asegura que su intención no era causar polémica.

“Ha generado mucha polémica en los comentarios de la gente y quería decir que he estado meditando. Se dice que es violento, que es como obsceno y quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera”

