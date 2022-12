Pati Chapoy defiende a Yordi Rosado y le dice “ya pasó” a Sasha Sokol luego de que la cantante cuestionó al conductor por no tener empatía y solo buscar el rating.

A través de su cuenta de Twitter, Sasha Sokol de 52 años de edad arremetió contra Yordi Rosado por justificar entrevista de Luis de Llano de 77 años de edad.

En medio de la controversia, Pati Chapoy de 73 años de edad salió en defensa de Yordi Rosado de 51 años de edad y recordó que él no es un periodista sino un conductor.

Luis de Llano no se arrepiente de nada a pesar de la denuncia por abuso de Sasha Sokol

A nueve meses de que Yordi Rosado entrevistó a Luis de Llano para su canal de Youtube, su conversación sigue generando gran controversia. Y es que en ese momento Sasha Sokol denunció que sufrió abuso cuando era menor de edad en manos del productor.

Sasha Sokol rompió el silencio y cuestionó cómo se normalizó su relación con Luis de Llano, pues ella tenía 14 años y él 39 años.

El trabajo de Yordi Rosado también fue cuestionado y es que muchos lo criticaron por no hacer nada ante la respuesta de Luis de Llano de que había tenido un romance con una menor de edad. Hecho que denunció Sasha Sokol tiempo después.

En medio de la controversia, Yordi Rosado justificó su accionar al señalar que le faltó experiencia, sin embargo Sasha Sokol le respondió asegurando que lo que no tuvo fue empatía ya que solo se preocupó por el rating.

Tras la controversia generada, Pati Chapoy habría defendido a Yordi Rosado al señalar que es normal que algunos entrevistadores no sepan cómo actuar ante algunas respuestas de sus entrevistados.

Durante el programa Ventaneando, Pati Chapoy señaló que sin ponerse a favor o en contra de lo que pasó con Luis de Llano y Sasha Sokol, hay veces que como entrevistador te quedas mudo.

“Hay un punto, que se nos olvida a todos. Muchas veces cuando estás realizando una entrevista tú también te quedas mudo, no sabes qué hacer, ni que decir. Esto no quiere decir que este yo a favor o en contra de lo que sucedió”

Pati Chapoy puntualizó que a ella le ha pasado que de pronto le dicen una bomba y no sabe cómo reaccionar y se queda completamente muda.

“Estoy hablando como una persona que hace entrevistas, me ha pasado a mí que de pronto te sueltan una bomba y no sé cómo reaccionar, me quedo muda, en shock”

Pati Chapoy