Paris Jackson presentó una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para exigir que 600 millones de dólares sean transferidos al fideicomiso familiar.

El dinero forma parte de la herencia de su padre, Michael Jackson, y está destinado a ella y sus hermanos, un fondo creado por el cantate para sus hijos.

De acuerdo con la modelo, el albacea John Branca no está cumpliendo con una correcta gestión del patrimonio del Rey del Pop, acusando al abogado de mantener control del dinero.

Paris Jackson señala control excesivo del legado de su padre

En el documento presentado por Paris Jackson, se señala que John Branca es quien determina en qué momento y cuánto dinero reciben los beneficiarios.

La hija del cantante entregó unos cálculos en los que, asegura, existen 600 millones de dólares sisponibles para que puedan ser transferidos al fideicomiso.

Dicha cantidad fue el resultado de operaciones relacionadas a transacciones enc uanto a la venta de propiedades o derechos musicales del cantante.

Michael Jackson (Eric Gaillard / Reuters)

Paris Jackson busca que el dinero sea transferido al fideicomiso p ara que, posteriormente, pueda ser repartido entre ella y sus hermanos Prince y Bigi.

Por su parte, representantes del patrimonuo del cantante defendieron el manejo que han tenido de la herencia y rechazaron los señalamientos de la modelo.

La próxima audiencia está programada para diciembre de este 2026. Mientras tanto, Paris Jackson también pide que los gastos del proceos sean cubiertos con recursos del patrimonio.