John Gregory Branca es un abogado estadounidense reconocido por su trayectoria en la industria musical y por su relación profesional con Michael Jackson, a quien asesoró durante décadas.

El abogado participó en algunas de las operaciones más importantes de la carrera del llamado Rey del Pop, entre ellas la adquisición del catálogo musical de ATV, que incluía los derechos de publicación de numerosas canciones de The Beatles.

¿Quién es John Branca?

John Branca nació el 11 de diciembre de 1950 en Bronxville, Nueva York, Estados Unidos.

Es un abogado especializado en derecho del entretenimiento y uno de los representantes legales más reconocidos de la industria musical.

John Branca, abogado (Ringo Chiu)

A lo largo de su carrera ha representado a artistas y agrupaciones como:

The Rolling Stones

Aerosmith

The Beach Boys

Bee Gees

Carlos Santana

Tras la muerte de Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, Branca fue nombrado uno de los albaceas de su patrimonio junto con el ejecutivo musical John McClain.

Después del fallecimiento de McClain en mayo de 2026, Branca quedó como el principal representante superviviente de los albaceas originales.

¿Cuántos años tiene John Branca?

John Branca tiene 75 años en 2026. Nació el 11 de diciembre de 1950 y cumplirá 76 años en diciembre de este año.

¿Quién es la esposa de John Branca?

La vida sentimental de John Branca ha tenido distintos capítulos. Sin embargo, no hay información suficiente para precisar su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es John Branca?

Por haber nacido el 11 de diciembre, John Branca pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de John Branca?

John Branca tiene tres hijos: Jessica Branca, John Conor Branca y Dylan Gregory Branca, según la información biográfica publicada en su sitio oficial.

¿Qué estudió John Branca?

John Branca estudió Filosofía en Los Angeles City College, donde obtuvo un título asociado en 1970. Posteriormente cursó Ciencias Políticas en Occidental College, institución de la que se graduó con honores en 1972.

Después ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo su título de abogado en 1975.

¿En qué ha trabajado John Branca?

John Branca comenzó su trayectoria profesional en el ámbito musical antes de consolidarse como abogado especializado en entretenimiento.

Conoció a Michael Jackson alrededor de 1980 y se convirtió en uno de sus abogados y asesores empresariales.

En 2002, Jackson lo incluyó en su testamento como uno de los albaceas de su patrimonio. Después de la muerte del artista, Branca y John McClain quedaron encargados de administrar sus bienes, derechos musicales y proyectos comerciales.

Desde entonces, Branca ha participado en producciones como This Is It, los espectáculos de Cirque du Soleil inspirados en Jackson y el musical de Broadway MJ. También trabajó como productor de la película biográfica Michael, estrenada en 2026.

Actualmente es socio y responsable del departamento de música del despacho Ziffren Brittenham, en Los Ángeles, y continúa vinculado a la administración del legado del cantante .