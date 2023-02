Pao Poulain habló por primera vez sobre su estancia en un psiquiátrico; hizo amigas en rehabilitación, pero jamás volvería por cómo la trataron.

A finales de diciembre de 2022, Pao Poulain compartió alarmantes historias en su cuenta de Instagram, sobre que había sido internada en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico.

Hace unos días la influencer de 29 años de edad, volvió a redes sociales y compartió un video para hablar de su experiencia en un hospital psiquiátrico.

La esposa de Sergio Castrejón, publicó un video para hablar sobre su estado mental y cómo vivió su estancia en rehabilitación.

Cuenta al momento de ser internada, estaba desesperada y le envió mensajes a su esposo para que supiera dónde estaba, pero un empleado del lugar le arrebató el celular.

“Me arrebataron el celular y yo me puse peor, gritaba, pataleaba, les decía por favor les ruego. Me hinqué en el piso y les dije, denme mi celular para que yo pueda avisarle a mi esposo que me van a internar”

El estado de Pao Poulain era de tanta desesperación, que dos enfermeras la sometieron para medicarla: “A los 45 minutos yo ya estaba completamente sedada, alucinando; yo me resistía a dormirme porque yo me quería ir”.

Tras pasar una noche “horrible”, Pao Poulain recuerda que la clínica parecía una escena sacada de una película y cuando le preguntaron la razón por la que estaba en ahí ella manifestó que estaba en contra de su voluntad.

La influencer narra que estuvo incomunicada durante dos semanas y estaba en estado de shock.

Pao Poulain narra que durante su primer día hacía mucho frío, pero ella estaba descalza y con un short, por lo que una paciente le dio una calcetas y unas sandalias, luego se volvieron amigas.

La cuñada de Yuya, cuenta que se hizo amiga de una mujer que estaba también estaba internada y luego comenzó a tener más amistades gracias a las terapias.

“Yo entre el 11 de diciembre, entonces yo salía el 10 de enero y algo que se me hizo sumamente injusto es que a mí me dieron las terapias de electroestimulación el 4 de enero (...) cuando me dijeron que me iba a quedar más tiempo, yo me rompí”

Pao Poulain