Los memes despiden a Tom Hanks, quien prometió irse de Estados Unidos si ganaba Donald Trump

They promised to leave America if TRUMP wins.. Sooooo



Pack your bags

Lebron james

JLo

DeNiro

Whoopi

Clooney

Streisand

Ben Stiller

Tom Hanks

Billie Eilish

Taylor Swift

Stephen King

Julia Roberts

Meryl Streep

Kevin Spacey

Rosie O’Donnel

Lady Gaga and whoever else pic.twitter.com/aZx6DFubI2