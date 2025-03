Omar Núñez, ex de Tammy Parra- de 22 años de edad- dice que no la engañó porque “no tuve la oportunidad”.

Tammy Parra y Omar Núñez, fueron una de las parejas más mediáticas de las redes sociales que dieron de que hablar en el 2023.

La pareja se habría comprometido durante un viaje a Paris, frente a la emblemática Torre Eiffel, sin embargo, al día siguiente salieron a la luz la infidelidad de Omar Núñez.

Tammy Parra y Omar Nuñez (Instagram/@omarnuma)

Omar Núñez dice que no engañó a Tammy Parra porque “no tuve la oportunidad”

El nombre de Omar Núñez sigue dando de que hablar a solo dos años de su ruptura con Tammy Parra.

El influencer fue invitado en el podcast “Entre Amigos” en donde revelo más detalles sobre la infidelidad que causo la ruptura en su relación, además como fue que lo afecto en su vida pe

Omar Núñez se sinceró y revelo como la situación también escaló en su vida personal, luego del hate que recibió en redes sociales.

En primera instancia, confirmó que sí le fue infiel a Tammy Parra con una mujer que terminó extorsionándolo, pues señaló que le pidió 30 mil pesos para no sacar a la luz las conversaciones.

“Yo me escribí con una chava y valió madre y esta chava terminó extorsionándome” reveló Omar Núñez.

Omar Núñez enfatizó que su error más grande fue tener comunicación por medio de mensajes de texto con una mujer, la cual, no revelo la identidad.

No obstante, confirmo que no hubo contacto físico más allá de los mensajes, pues cree que no engañó a Tammy Parra porque no tuvo oportunidad.

Omar Núñez anda emocionado porque Tammy Parra ya le habla (Especial / Especial)

Omar Núñez sabe que “Fue una relación linda” con Tammy Parra

Omar Núñez recalcó que “le falle a mi relación por mensajearme con otra morra, eso fue cierto” ante todas las polémicas sobre su relación.

El influencer señaló que lo mejor que pudo hacer en ese momento fue pedirle disculpas públicas a Tammy Parra y dar por terminado el tema.

Pues, no quiso dar más más detalles para no agrandar el problema, algo que aprendió a sobrellevar al tomar terapia.

“Fue una relación linda” comentó Omar Núñez, quien resalto que al estar en una relación con la influencer fue todo lindo, algo que pudo identificar después de aprender de sus errores.