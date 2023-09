Omar Chaparro formó parte de los conductores que se burlaron de la situación que Anahí vivió con la anorexia y bulimia, pero ya se deconstruyó y admitió haber sido “un pendejo”.

Así como pasó con Facundo -de 45 años de edad- Omar Chaparro se burló en su programa ‘No Manches’, de la bulimia y anorexia de Anahí.

Este tema se ha revivido porque Anahí -de 40 años de edad-, por primera vez habló abiertamente de su vida, y los trastornos alimenticios, así como la violencia que vivió, la formaron como la mujer que hoy es.

Ante ello, Omar Chaparro -de 48 años de edad- fue cuestionado por la broma de mal gusto que le hizo en su programa y admitió “era un pendejo” y en más de una ocasión se llamó así.

Hace unos días, Anahí platicó con el periodista Joaquín López-Dóriga -de 76 años de edad-, con quien se sinceró sobre su vida poniendo un principal hincapié en la bulimia y anorexia que se vivió.

En aquel tiempo, cuando Anahí tenía alrededor de 15 años, un comentario -junto con otra sarta de situaciones- le desencadenaron la bulimia y anorexia nerviosa.

Sumado a ello, los comentarios a su alrededor y las bromas -que hoy se puede calificar como violencia- que ejercieron conductores como Omar Chaparro.

En el tiempo en que RBD tenía su mayor éxito, Omar Chaparro tenía su programa ‘No Manches’, mismo que fue el escenario para violentar a Anahí sobre sus trastornos alimenticios.

Ahora que Anahí volvió a retomar el tema, Omar Chaparro fue cuestionado sobre las recientes declaraciones y admitió “era un pendejo”.

Sin alterarse y sin problema en reconocerlo, Omar Chaparro se autonombró “pendejo” en más de una ocasión, por haber propiciado la broma a Anahí.

“Yo era un pendejo, es lo único que puedo decir, no sabía nada (...) Uno no dimensionaba, no conocía, fui un pendejo”.

Omar Chaparro, actor.