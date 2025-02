Olivia Collins culpa a Imelda Garza-Tuñón de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia

Una vez más, Olivia Collins muestra el desagrado que siente por Imelda Garza-Tuñón, a quien ahora culpa de haber causado la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Olivia Collins, amiga de Maribel Guardia, acaba de confirmar que Julián Figueroa también consumía drogas, problema que se agravó con la influencia de Imelda Garza-Tuñón.

Declaración que está dividiendo opiniones ya que alimenta el rumor de que Julián Figueroa no murió de un paro al miocardio.

En declaraciones para Venga La Alegría, Olivia Collins asegura que estuvo muy rara la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y quien fuera pareja de Imelda Garza-Tuñón.

Olivia Collins -de 67 años de edad- asegura que Imelda Garza-Tuñón -de 28 años de edad- no ayudó a Julián Figueroa con su problema sino todo lo contrario ya que le convenía en todos los sentidos.

“Imelda no ayudó a Julián, no lo ayudó, no le convenía que él estuviera bien, nada más te puedo decir eso, estuvo muy raro”

Olivia Collins