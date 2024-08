El asesinato de Octavio Ocaña, Benito de Vecinos, provocó una ruptura en su familia

A casi tres años de la muerte de Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre de 2021, Bertha Ocaña, hermana de quien diera vida a Benito’ de Vecinos, revela la existencia de una ruptura familiar.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Bertha Ocaña, dice estar distanciada de su papá; sin embargo, asegura que la familia de Octavio Ocaña permanecerá unida ya que tienen un objetivo en común.

Cada uno de los miembros no quitarán el dedo del renglón hasta que se esclarezca la muerte del actor cuya fama creció tras interpretar a Benito en la serie Vecinos.

Sin ahondar en detalles, Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, también conocido como ‘Benito’ de Vecinos, revela no tener actualmente una buena relación con su papá por lo que ambos están distanciados.

Situación que entristece a la hermana de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña -de 31 años de edad-, quien deja entrever que su papá es quien no quiere tenerla cerca por el momento.

“Sí me siento muy triste porque lo único que tú quieres siempre es ver a tu familia unida; sin embargo, tienes que respetar los procesos y las decisiones de tus padres. A mí la verdad no me gusta, te lo decía bien, tapar el sol con un dedo. Claro que hay una relación fracturada con mi papá, por supuesto que la hay, de mi parte, y lo que sí te puedo compartir es que sí es muy triste porque tienes que trabajar mucho en eso”

Bertha Ocaña