Aida Pierce- de 68 años de edad- actriz y comediante mexicana sigue creyendo en el amor y tiene esperanzas de encontrarlo en un reality show.
En entrevista de Youtube, Aida Pierce dijo estar abierta a participar en un programa para buscar a su pareja ideal.
“Dime en cuál me inscribo, porque yo lo voy a encontrar” expresó Aida Pierce ante las cámaras de De Primera Mano.
Aida Pierce no solo se mostró entusiasta con la idea de participar en un reality show de parejas.
Demostró que a sus 68 años de edad es toda una creyente del amor, sin dejar a un lado el amor propio.
“El amor existe, pero al amor sobre todo el amor a ti mismo” comentó Aida Pierce.
Aida Pierce, quien se encuentra atravesando un divorcio dice estar lista para encontrar a su media naranja y revelo las características que debe de tener.
“A mi me gustaría alguien más grande, pero si llega uno más joven que me quiera y me adore, yo me dejo querer”.Aida Pierce
Aida Pierce dejó entrever que no quiera ser una “suggar mommy”, pues busca estabilidad emocional y económica.
“Estoy buscando a alguien que me apoye en todos los sentidos, porque lo valgo. Si me gustaría una personas más grande y que responda economicamente por mi”Aida Pierce
Finalmente, Aida Pierce fue contundente al asegurar que dejaría su carrera artística para enfocarse en el amor.
Aida Pierce busca el amor por medio de aplicaciones de citas
Aida Pierce no ha tenido buena suerte en sus relaciones amorosas.
Y para encontrar el amor ha decidido utilizar varias veces aplicaciones de citas con la esperanza de encontrar a su “pareja ideal“.
En recientes entrevistas, Aida Pierce ha compartido su experiencia sobre dichas aplicaciones en línea.
“Conocí a una persona que no tenía nada que ver con la descripción de su perfil, y lo corté” dijo Aida Pierce.
Por lo que ahora, Aida Pierce esta dispuesta en encontrar el amor en un reality show.