Laura Bozzo se encuentra estable tras la cirugía que le realizaron por una úlcera gástrica; está en recuperación y en compañía de sus hijas.

La conductora ingresó al Hospital General de Acapulco del IMSS tras presentar dolor abdominal, deshidratación y peritonitis.

Durante la tarde del 14 de octubre, Laura Bozzo fue trasladada a otro hospital y hasta el momento no ha revelado más detalles sobre su salud.

Laura Bozzo está estable, en recuperación y acompañada de sus hijas tras cirugía

El programa De Primera Mano entrevistó al chofer de Laura Bozzo, quien confirmó que la conductora está estable tras ser hospitalizada la tarde del 13 de octubre.

Afirmó que Laura Bozzo está recuperándose tras someterse a una cirugía menor, en compañía de sus hijas Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente.

Asimismo, el chofer de Laura Bozzo niega que la conductora haya sido intubada, como se manejó en algunos medios; solamente está bajo sedación leve, indicó.

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

Trasladan a Laura Bozzo a otro hospital en Acapulco

Durante la tarde del 14 de octubre, Laura Bozzo fue trasladada a otro hospital de Acapulco tras su cirugía.

La conductora fue llevada a bordo de una ambulancia y se desconoce cuál será el hospital al que ingresará o si seguirá su recuperación en casa.

Laura Bozzo no dio detalles sobre su estado, solo agradeció a sus seguidores por sus mensajes de apoyo y expresó que estaba bien.