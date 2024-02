Niurka -de 55 años de edad- ve a Leslie Gallardo como ella y por eso la quiere con Emilio Osorio.

Leslie Gallardo, de 24 años de edad, se ganó el corazón de Emilio Osorio y el de su familia, quienes están encantados con el noviazgo.

Emilio Osorio -de 21 años de edad- lleva tres meses de relación con Leslie Gallardo y Niurka aprueba la relación, porque se identifica con su nuera.

Niurka llena de halagos a Leslie Gallardo y asegura que son iguales

A pesar de que llevan poco tiempo de noviazgo, Leslie Gallardo y Emilio Osorio ya se juran “amor eterno” y Niurka ve muy feliz a su hijo.

“Un relación se presume si estás feliz, lo presumes, no lo ocultas” aseguró Niurka, haciendo referencia a la ex novia de su hijo, Karol Sevilla, de 24 años de edad.

Niurka cree que la ex de Emilio Osorio lo escondía, pero aún así aprecia a Karol Sevilla y entiende que sus prioridades sean otras muy distintas a las de su hijo.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo (Instagram/@_lesliegallardo)

“Ahora lo veo con esta niña (Leslie Gallardo) que es alegre, que es divina y me identifico con ella, porque es frontal y le critican tonterías tan banales” Niurka

La vedette asegura que ella se identifica con Leslie Gallardo, porque tienen muchas cosas en común, como ser frontales a la hora de pelear.

Para Niurka, Leslie Gallardo no merece ser criticada, pues no ha hecho nada que otras personas no hayan realizado.

En pocas palabras, a Niurka le agrada Leslie Gallardo porque es como ella y le alegra su relación con Emilio Osorio.

Niurka Marcos (Agencia México)

Niurka no piensa heredar nada a sus hijos, porque no tiene

La vedette no quiere dejarle problemas a sus hijos y cuando muera no piensa heredar nada, porque tiene muy pocas cosas.

Niurka fue cuestionada si ya tiene listo su testamento, a lo que ella respondió que no tiene nada que heredar.

Y lo poco que tiene, pretende darlo en vida para que no haya malos entendidos: “Yo heredaré lo poquito que tengo en vida”.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo (Instagram/@_lesliegallardo)

Niurka dice que ella les enseñó lo más importante a sus hijos, trabajar para que obtengas sus cosas y que cada quien tenga lo suyo.

Incluso la cubana aseguró que si llega a vivir más tiempo, sus escasas pertenencias se la va a repartir a sus nietos.

Por lo pronto, Niurka está fascinada con el noviazgo de Emilio Osorio y Leslie Gallardo, y hasta la defiende de los malos comentarios.