Niurka -de 56 años de edad- tiene ganas de hacerles una tiradera a Juan Osorio -de 66 años de edad- y Eva Daniela -de 29 años de edad- pues asegura que le productor nunca la ha olvidado.

Shakira puso de moda las tiraderas y Belinda siguió su pasos al estrenar ‘Cactus’, una muy directa canción para Christian Nodal.

La canción de Belinda -de 34 años de edad- es el tema del momento y Niurka ya dio su nada “humilde” opinión.

La vedette felicita a la española por su canción y hasta quiere hacer su propia tiradera contra su ex.

La separación de Juan Osorio y Niurka fue una de las más escandalosas del medio, ya que hubo rumores de una infidelidad por parte de la vedette.

20 años después de su separación, Niurka quiere hacerle una tiradera con Juan Osorio y su novia Eva Daniela.

La cubana fue cuestionada sobre qué opinaba de la nueva canción de Belinda y ella la felicitó por facturar.

Pero, aprovechó el momento para asegurar que va lanzar su tiradera contra Juan Osorio.

“Hasta yo lo voy hacer, van a ver, voy hacer una canción echando mier... a Juan. Su vieja dijo que yo no existía en sus vidas. Claro que yo existo en sus vidas”

La tiradera de Niurka sería para Juan Osorio y su novia, pues Niurka asegura que Eva Daniela dijo que ella no figura en sus vidas y enfureció.

“Sí, ella me tiene un celo de la chinga... ya sabe que yo soy la mujer que su hombre ama. Con la pena mamacita no me puedes superar, con todo y que esté jovencita”

Niurka