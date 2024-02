Niurka -de 56 años de edad- estalla y lanza dura advertencia a Eva Daniela, novia de Juan Osorio, para sacarle sus ‘trapitos’ al sol.

Niurka se fue contra Juan Osorio -de 66 años de edad- por creerla incapaz de crear una canción de despecho al estilo Shakira y se pronuncia al respecto.

No solo eso, lanza una advertencia a él y a su actual pareja para que se queden quietos si no quieren que “abra la boca” y revele detalles de su relación.

La relación de Juan Osorio y Eva Daniela -de 29 años de edad- sigue causando controversia por la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo, para la pareja no ha sido impedimento para demostrar su amor en redes sociales y disfrutar de su relación bajo las críticas de internautas.

La rencillas entre Niurka y Juan Osorio volvieron a dar de que hablar cuando salió a la luz la presunta intención de lanzar una “tiradera” en contra del productor y su actual pareja.

Juan Osorio reaccionó al respecto refiriéndose a Niurka como una persona “sin talento” e incapaz de realizar una canción al nivel de Shakira.

Sin embargo, en una entrevista para Ventaneando, Niurka deja en claro que quien sea que se meta con ella, no se quedara callada.

“Estate quiete pobrecito porque no vas a querer que yo abra la boca y tu sabes que la puedo abrir si me da la gana, nada más te estoy advirtiendo”

Niurka compartió que está en desacuerdo por la forma en la que Juan Osorio se refirió a ella, principalmente porque comparten un hijo.

Y se defendió al decir que no habla al menos que la provoquen.

Advirtiéndole que pese a que Emilio Osorio esté de por medio, si se meten con ella revelará detalles sobre su relación con Eva Daniela.

Además, Niurka no se guardó comentarios hacia Eva Daniela, mencionado cómo la defendió en el pasado ante las críticas por la diferencia de edad con Juan Osorio.

“Pero si ella quiere hablo más porque se muchas cosas ¿verdad niña?, ella fue la que dijo que yo no existía en sus vidas, ella lo dijo, se atrevió...”

#NiurkaMarcos le sugiere a #JuanOsorio que se esté quieto si no quiere que abra la boca.

Niurka está dispuesta a lanzar una tiradera al estilo Shakira para su ex, Juan Osorio; por lo que su nuevo proyecto musical ha llamado toda la atención.

Lo que se sabe es que su nuevo tema podía tener una dedicatoria especial para Juan Osorio y su actual pareja, Eva Daniela, quien dijo que Niurka no figuraba en sus vidas.

En una entrevista para De Primera Mano, Niurka mencionó que aunque esté distanciada de Juan Osorio, sigue siendo la mujer de su vida.

Y que Eva Daniela está celosa porque sabe que todavía tiene un lugar importante en el corazón del productor.

“Sí, ella me tiene un celo de la chinga... ya sabe que yo soy la mujer que su hombre ama. Con la pena mamacita no me puedes superar, con todo y que esté jovencita”

Niurka