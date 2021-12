Niurka manda luz al espíritu de Carmen Salinas y se despide de la productora quien fue fundamental en la carrera de la vedette ya que le dio una oportunidad en la obra de teatro ‘Aventurera’.

Olvidándose de las rencillas que pudieron tener en el pasado, Niurka lamentó la muerte de Carmen Salinas y recordó que siempre fue una gran guerrera.

Desde que se anunció que Carmen Salinas había sido hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral, Niurka de inmediato pidió oraciones por la salud de la actriz.

Durante la noche del jueves 9 de diciembre se confirmó la muerte de Carmen Salinas a casi un mes de ser hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral.

Son varias las celebridades las que se han pronunciado por la muerte de Carmen Salinas, tal fue el caso de Niurka quien envió un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Niurka le envió su luz al espíritu de Carmen Salinas y la recordó como una mujer guerrera.

Su mensaje lo acompañó con una imagen en la que aparece junto a Carmen Salinas y de esta manera comprueba que los problemas se quedan atrás.

Niurka participó en la obra de teatro ‘Aventurera’. La actriz debutó en el Salón Los Ángeles a lado de Carmelita Salinas y Alejandro Tommasi.

Mientras trabajaron juntas, nunca hubo un problema entre Carmen Salinas y Niurka, sin embargo la vedette se enojó con la productora cuando declaró que Edith González había sido su mejor ‘Aventurera’.

Esta declaración no le gustó a Niurka y de inmediato mostró su molestia, pues señaló que ella había sido la mejor.

“Yo fui la mejor ‘Aventurera’, I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”

Niurka