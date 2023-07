“Amenazan” a Niurka con afectar a Emilio Osorio si sigue atacando a Wendy Guevara

Niurka criticó a la persona equivocada, pues ya le salió caro irse contra Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México y su hijo pagará los platos rotos.

Wendy Guevara, de 29 años de edad, es la favorita de La Casa de los Famosos México, pues su autenticidad y carisma se ha ganado el corazón del público.

Sin embargo, Niurka manifestó que Wendy Guevara era una mustia, pues no estaba jugando como sus compañeros en La Casa de los Famosos México.

¿Wendy Guevara no está jugando en La Casa de los Famosos? Niurka sostiene que no pero ya le respondieron

Tal parece que lo que le molesta mucho a Niurka -de 55 años de edad- es que Wendy Guevara se lleve bien con todos sus compañeros y no tenga problemas con ellos.

Las amigas y fans de Wendy Guevara no tardaron en defenderla, quienes señalaron que si Niurka sigue atacando a Wendy, su hijo va pagar las consecuencias.

Niurka no ha parado de arremeter contra las amigas de Wendy Guevara, a quienes tacha de traicioneras por apoyar por dinero a Raquel Bigorra.

Esto, para permanecer en La Casa de los Famosos México.

Ahora Niurka acusa a los fans de Wendy Guevara de amenazarla con atacar a Emilio Osorio dentro de La Casa de los Famosos México.

“Publicaciones del team Wendy que está ardido y molesto porque los desenmascaramos por traicioneros, por no respetar los deseos de Wendy y por sentirse impotentes, y que van a llenar las redes de ‘fuera Emilio”

Niurka reveló que los fans de Wendy Guevara se está organizando para lanzar el hashtag #FueraEmilio para que dejen de apoyar a Emilio Osorio.

Y si llega a ser uno de los nominados, lo eliminen de La Casa de los Famosos México.

“Las personas actúan con dolo y ardides, no le funcionan. Por cada mensaje que suban de fuera Emilio, se van a sumar 50 salvandolo. Ustedes están actuando para joderme a mí, se quieren ching... al chamaco”

La mamá de Emilio Osorio está segura de que sus fans y los de su hijo van a salvarlo de cualquier ataque del fandom de Wendy Guevara.

A pesar de que los fans de Wendy Guevara amenazan con hacer una campaña en contra de Emilio Osorio, Niurka no le teme a nada.

“En el mundo el abuso, la manipulación y la traición no se persona” dijo la vedette, quien está segura que Emilio Osorio no corre peligro dentro de La Casa de los Famosos México.

“Y también por lo que yo dije de que no estaba jugando, hasta que jugó. Cuando uno es un verdadero fan y amigo, les das buenos consejos, no le doras la píldora, le dices lo que es, por que eres fan y le deseas lo mejor”

Niurka acusa a los fans de Wendy Guevara de no jugar limpio y de ser hipócritas, pues no están buscando el bien de la influencer.

“Hagan lo que quieran hacer, yo he tenido enemigos que me quiere jod.. y me la han pela...”

Niurka