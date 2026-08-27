Ninel Conde narró momentos de violencia e infidelidad que vivió en su relación con José Manuel Figueroa, lo cual provocó “una guerra de declaraciones”.

La actriz habló de su relación con José Manuel Figueroa en su reality Ninel Conde: sin filtro y aunque no mencionó su nombre, el cantante se atribuyó las acusaciones de violencia.

Ninel Conde y José Manuel Figueroa se enfrentan por acusaciones de violencia

La relación entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa terminó mal, por lo que a 20 años de su ruptura siguen dando de qué hablar.

Ninel Conde reveló que cachó una infidelidad de José Manuel Figueroa con Angélica Vale cuando hizo un viaje a Los Ángeles.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Posteriormente, Ninel Conde narró un momento de violencia con José Manuel Figueroa en Cuernavaca.

La cantante dice que José Manuel Figueroa trató de asfixiarla y después hizo disparos al aire.

Ninel Conde no dijo el nombre de José Manuel Figueroa, pero se sabía que la anécdota era sobre él, ya que anteriormente había contado lo de la infidelidad con Angélica Vale.

Ante esta situación, José Manuel Figueroa arremetió contra Ninel Conde y expresó que se arrepentía de haber sido su novio.

Lanzó comentarios hirientes, mencionando que “el bótox le afectaba la memoria” y aseguró que él había convivido más con la hija de mayor de la cantante, que ella.

José Manuel Figueroa, cantante. (Agencia México)

Ninel Conde analiza demandar a José manuel Figueroa

Las declaraciones de José Manuel Figueroa sobre su cuerpo, estado emocional y maternidad provocaron que Ninel Conde compartiera su postura en redes sociales.

Ninel Conde expresó que contar su experiencia en su docuserie era su derecho y nadie tenia el poder de desacreditarla.

Ante esta situación, el despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados compartió un comunicado para condenar los comentarios de José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde.

Los representantes legales de Ninel Conde mencionaron que la cantante tiene derecho a la libertad de expresión y sus vivencias no se debían utilizar para afectar su dignidad.

Por último, los abogados de Ninel Conde mencionaron que analizarán las palabras de José Manuel Figueroa para establecer si demandarán al cantante.

“El equipo jurídico de Ninel Conde analizará las manifestaciones difundidas, su contexto, reiteración y posibles efectos, a fin de determinar las acciones que correspondan ante las autoridades competentes” Ninel Conde