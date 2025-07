¿Ninel Conde ignoró a Odalys Ramírez -de 41 años de edad-? Video evidencia que no la saludó durante su presentación como habitante La Casa de los Famosos México 2025.

Tras ser confirmada para La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde -de 48 años de edad- ha generado gran polémica y es que ya estaría dando contenido antes de entrar al reality.

Este video evidencia que Ninel Conde ignoró a Odalys Ramírez en su presentación de habitante La Casa de los Famosos México 2025

El martes 22 de julio fue confirmada Ninel Conde como habitante La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo su presentación dio mucho de qué hablar.

Ninel Conde, cantante. (@ninelconde)

Y es que un video habría evidenciado que Ninel Conde no saludó a Odalys Ramírez, pese a que si lo hizo con el resto de los conductores de La Casa de los Famosos México 2025.

En el video se muestra que a su llegada, Ninel Conde se pasó por alto a Odalys Ramírez y Diego de Erice para saludar directamente a Galilea Montijo.

Pero posteriormente se regresó para saludar a Diego de Erice, pero ignoró por completo a Odalys Ramírez.

Usuarios de inmediato evidenciaron que Ninel Conde no quiso hacer contacto visual no se acercó a Odalys Ramírez, pese a que ella en un primer momento si lo hizo.

¿Ninel Conde tiene problemas con Odalys Ramírez y por eso no la saludó en su presentación de habitante La Casa de los Famosos México 2025?

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales generando varias especulaciones sobre diferencias entre Ninel Conde y Odalys Ramírez.

Y es que mientras que algunos señalan que Ninel Conde hizo bien en no saludar a Odalys Ramírez, otros la han criticado por esta actitud.

“Todavía no entra y anda de alzada”, “Ojalá la saquen a la primera semana”, “Si no le cae bien, ¿por qué la tiene que saludar?”, “Ella iba enfocada a saludar a Galilea y seguramente no se dio cuenta”, “Por educación se saluda”, “Normalicemos no saludar a quien no es de tu agrado”, se puede leer en las redes sociales.

Hasta el momento ni Ninel Conde ni Odalys Ramírez se han pronunciado sobre esta situación, por lo que se han generado rumores sobre una presunta rivalidad.

Las especulaciones sobre una presunta rivalidad entre Ninel Conde y Odalys Ramírez se intensificaron luego de un comentario que realizó la actriz.

Y es que durante su presentación en La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde señaló que era un acierto que los conductores fueran ex habitantes.

Ya que para Ninel Conde ellos tendrían una opinión más objetiva ya que saben lo que se vive en el reality.

“Es un acierto de Rosa María que ponga a exorbitantes porque a veces sí hay conductores que no han vivido el proceso…” Ninel Conde

Usuarios calificaron este comentario como una indirecta para Odalys Ramírez, Diego de Erice y Ricardo Margaleff.