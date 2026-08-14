Nicole Kidman habló sobre el proceso que vivió tras su divorcio de Keith Urban, ocurrido en enero de 2026 luego de 19 años de matrimonio.

En entrevista con British Vogue, la actriz de 59 años de edad confesó haberse sentido vulnerable y reconoció que sus planes de vida cambiaron por completo.

En ese sentido, Nicole Kidman explicó que ahora prefiere tomar decisiones basadas en sus sentimientos más que en el análisis racional, aceptando errores como parte de su aprendizaje y manteniéndose abierta al amor y nuevas oportunidades.

Nicole Kidman confiesa haberse sentido vulnerable tras el divorcio de Keith Urban

En septiembre de 2025 se anunció que Nicole Kidman y Keith Urban iniciaron el proceso de divorcio tras 19 años de matrimonio que dejó como fruto a dos hijas de 18 y 15 años.

Ante ello, la actriz habló por primera vez del tema con British Vogue, a quien le confesó haberse sentido vulnerable por lo que ocurrió con su matrimonio.

Como expectativa, Nicole Kidman recordó que cuando el divorcio de firmó en enero de 2026, simplemente tuvo la sensación de que todos los planes que tenía para el futuro habían cambiado.

Keith Urban y Nicole Kidman (@nicolekidman / Instagram)

Esto además de que ahora debía enfocarse únicamente en sus sentimientos por tener ahora una vida individual, explicando que sus planes eran para una vida distinta a la que pasaba en ese momento.

Nicole Kidman reconoció que hasta la fecha y tras el suceso, su futuro es desconocido lo que la hace sentir vulnerable. Aunque en momentos sabe que podrá enfrentarse todo, pero nuevamente recuerda la fragilidad.

Nicole Kidman prefiere darle prioridad a los sentimientos

La actriz Nicole Kidman habló sobre el divorcio de Keith Urban, siendo su segundo matrimonio. Sin embargo, dijo que aún prefiere darle cabida a los sentimientos que analizar toda circunstancia de su vida.

Kidman fue clara, no es que no analice las situaciones, sí lo hace, pero lo que prefiere es darle más peso al sentimiento del momento.

Por ello, Nicole Kidman está dispuesta a experimentar, saber que tendrá errores, pero volverá a aprender y a mantenerse abierta al amor y nuevas oportunidades.