A un día de darse a conocer que Nicole Kidman -de 58 años de edad- y Keith Urban están separados, la actriz solicitó el divorcio.

Aunque se dijo que Nicole Kidman estaba intentando salvar su matrimonio con Keith Urban -de 57 años de edad- cambió de opinión.

Esto aún cuando estaría obligada a pagarle al cantante 17 millones de dólares; es decir, alrededor de 311 millones 166 mil 458 pesos mexicanos.

Por lo que aumentará la fortuna de Keith Urban, la cual está estimada en 75 millones de dólares; poco más de mil 373 millones de pesos mexicanos.

Keith Urban junto a Nicole Kidman (@keithurban / Instagram)

Divorciarse de Keith Urban a Nicole Kidman le costará 17 millones de dólares

En 2006, Nicole Kidman contrajo nupcias con Keith Urban. La pareja firmó un acuerdo prenupcial, cuya cláusula vinculada a la sobriedad fue revelada por el tabloide Daily Mail.

Entre sus acuerdos, Nicole Kidman se comprometió a pagarle anualmente a Keith Urban al menos 600 mil dólares (10 millones 977 mil 599 pesos) si se mantenía limpio de drogas.

Esto porque el cantante de country tenía problemas de alcohol y drogas.

Pagar 17 millones de dólares no representa un problema para Nicole Kidman, cuya fortuna es de 250 millones de dólares; poco más de 4 mil 576 millones de pesos mexicanos.

Nicole Kidman (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Nicole Kidman ayudó a Keith Urban con sus adicciones

En 2010, Keith Urban reveló a Oprah Winfrey que Nicole Kidman lo convenció de internarse en una clínica de rehabilitación por tres meses.

De acuerdo con Keith Urban, su adicción lo superó, por lo que Nicole Kidman pudo dejarlo, pero en su lugar lo motivó a pedir ayuda.

“En ese momento es donde realmente debería haberse marchado. Me alegra mucho que no lo hiciera, que tomara la decisión de cambiar de opinión e iniciara esta intervención, y lo hizo de tal manera que el amor que reinaba en esa habitación, en ese momento, era perfecto. Pensé: ‘¡Póngame las esposas, vamos!” Keith Urban

Posteriormente, en declaraciones para Rolling Stone, el cantante de country informó que su esposa estuvo a su lado durante su proceso, pero también sus familiares y amigos cercanos.

Así como aseguró que el amor por ella fue la principal razón para desintoxicarse.