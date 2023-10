Dania Méndez y Nicola Porcella están robando cámara por estar coqueteando en pleno programa en vivo.

Y es que Nicola Porcella -de 35 años de edad- está siendo vinculado amorosamente con Dania Méndez, quien era la conquista de Agustín Fernández.

El mejor amigo del influencer peruano Nicola Porcella.

Cabe señalar que todos se conocieron en el reality Las Estrellas bailan en Hoy, donde Dania Méndez y Agustín Fernández actualmente participan.

Agustín Fernández -de 33 años de edad- y Dania Méndez -de 31 años de edad- estaban coqueteando antes de que la influencer conociera a Nicola Porcella.

Sin embargo, el interés de Dania Méndez por el mejor amigo de Nicola Porcella, acabó cuando se dio cuenta que este coqueteaba con otra participante de Las Estrellas bailan en Hoy.

Por lo que al conocer a Nicola Porcella, Dania Méndez se acercó sin culpa y ambos empezaron a tener contacto, lo que no gustó a Agustín Fernández.

Por lo que “el novio de México” aclara que ninguna mujer se interpondrá entre él y su mejor amigo, así como dice respetar las conquistas de Agustín Fernández.

“La amistad que tengo con Agustín no la va a romper nadie, eso lo teneos claro, mas apoyo no le doy a nadie que no sea Agustin. Agustin es mi hermano y lo voy a cuidar toda la vida”

Nicola Porcella