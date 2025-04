¿Broma ‘picosa’ de Paul Stanley hace que Nicola Porcella termine en el doctor? El famoso explica la razón por la cual se hizo una revisión.

Nicola Porcella -de 37 años de edad- se mostró muy feliz de haber regresado al programa Hoy luego de que se ha ausentado por las grabaciones de la telenovela ‘Amanecer’.

Sin embargo a su regresó, Nicola Porcella fue víctima de una pesada broma de Paul Stanley -de 39 años de edad-, ¿que habría provocado que terminará en el hospital?

El lunes 28 de abril, Nicola Porcella regresó al programa Hoy luego de que se ha ausentado varios días del matutino por las grabaciones de la nueva telenovela en la que participará.

A su regreso, Nicola Porcella alarmó a sus seguidores al revelar que habría ido al doctor a realizarse una revisión.

Nicola Porcella destacó que afortunadamente todo había salido muy bien, pese a lo que él creía.

Las declaraciones de Nicola Porcella preocuparon a sus seguidores y es que también confesó que había sido víctima de una broma ‘picosa’ de Paul Stanley.

Esto provocó que muchos se cuestionaron si por esta razón Nicola Porcella habría terminado en el doctor.

Y es que en entrevista con el periodista Edén Dorantes, Nicola Porcella relató que no pudo disfrutar su desayuno en el programa Hoy y todo por culpa de Paul Stanley.

Ya que Paul Stanley aprovechó para echarle chile al desayuno de Nicola Porcella, sabiendo que no está acostumbrado al picante.

“Ese Paul me la va a pagar, me puso picante. Estaba yo comiendo, pedí mi desayuno y dije está raro mi desayuno porque me pica tanto, el perro me había echado un montón de picante”

Nicola Porcella