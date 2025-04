Nicola Porcella -de 37 años de edad- prepara una demanda contra los chismosos que lo siguen “jodiendo” con un reciente rumor.

Por si fuera poco, el actor está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en contra de quienes continúan levantándole falsos.

Siendo el propio Nicola Porcella quien se dijo cansado de todas estas mentiras que dañan su imagen.

“Tanto me han jodido que ahora sí voy a demandar, porque ya me cansé [...]. Voy demandar a la revista que tenga que demandar, a la persona que tenga que demandar, a la página que tenga que demandar. A todos”.

Fue a finales de marzo cuando se empezó a decir que Nicola Porcella tenía problemas de alcoholismo.

Mismos que, supuestamente, lo llevaron a tener dificultades en sus proyectos activos, tales como su conducción en el matutino Hoy.

De donde “lo corrieron” por ser conflictivo con sus compañeros y haber llegado en más de una ocasión bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, Nicola Porcella ya se hartó de todos los chismes que se están generando de él por este tema.

Por lo que dijo ya haberse puesto en contacto con sus abogados para emprender acciones legales al respecto.

Del mismo modo, consideró que es absurdo todo lo que se está diciendo de él y el “problema” que tiene con la bebida.

Asegurando que, de ser cierto, los productores con los que trabaja no lo hubieran dejado ni quedarse en las grabaciones.

“Creo que ningún productor al nivel de Juan Osorio, al nivel de Alexis Núñez y al nivel de Andrea Rodríguez, dejarían que alguien llegue tomado. Me sacarían.”

Nicola Porcella amenazó a todos aquellos que siguen calumniando su imagen con los rumores de su alcoholismo.

Del mismo modo, defendió su trabajo y su reputación, recordando que en el pasado ya le tocó perder todo por su irresponsabilidad.

Una historia que dice no querer repetir en la actualidad, por lo que es sumamente cuidadoso y responsable con “temas de la chamba”.

Nicola Porcella lamentó tener que recurrir a una demanda, pues ni siquiera él creyó que llegaría tan tejos los rumores en su contra.

Finalmente, Nicola Porcella dijo ya tener todo en orden con sus abogados para proceder con la demanda.

Pues ya habrían identificado a las personas que iniciaron las calumnias sin ningún tipo de pruebas verídicas.

“Ya hablé con mis abogados, ya me cansé. Tengo la posibilidad de tener muy buenos abogados. Imagino que esta semana entrará y no me importa dejar a la persona que tenga que dejar sin nada”.

Nicola Porcella