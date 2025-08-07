Nicola Porcella dio la cara a Fernando Colunga tras el escándalo generado por sus supuestas indiscreciones sobre el galán de telenovelas.

En el podcast Cómplices del Desmadre, que realiza con Wendy Guevara, Nicola Porcella aclaró el malentendido y reafirmó su respeto por Fernando Colunga -de 59 años-.

Asimismo, Nicola Porcella subrayó que admira profundamente y que jamás quiso exponer su vida privada.

Nicola Porcella (Agencia México )

Nicola Porcella afirma que ya están buscando a quien grabó sus conversaciones privadas

Durante el episodio, en el que Apio Quijano estuvo como invitado, Nicola Porcella recordó que fue grabado sin permiso durante una conversación informal con amigos.

Ante ello, el actor de 37 años precisó que no es a él a quien le tienen que exigir cuentas.

“Dicen: ‘Nicola expone los…’. Yo no expongo los sueldos, yo estaba tomando un café, contándole a mis amigos, orgulloso. El que grabó, a ese es el que tienen que buscar, que ya estamos buscando las cámaras”. Nicola Porcella, actor.

“Yo no expuse nada. Estaba tomando café, orgulloso de trabajar con Fernando. El que grabó, ese es el que deben buscar”, reiteró.

Nicola Porcella aseguró que no habló de sueldos ni preferencias personales, y que sus palabras fueron manipuladas para generar polémica.

Como aprendizaje de esta mala experiencia, dijo, se lleva que ahora debe ser más cuidadoso con lo que le dice a ciertas personas.

Nicola Porcella, Fernando Colunga (Especial)

¿Cómo fue el encuentro entre Nicola Porcella y Fernando Colunga ante el escándalo?

Nicola Porcella comentó que ante el escándalo, lo primero que hizo al llegar al set de grabación de la telenovela Amanecer, fue hablar con Fernando Colunga, protagonista de la historia.

“Fer me dijo: ‘Esto es así’. Me habló super bonito. Me dijo que sabe lo que dije. Las personas inteligentes saben que no puedes estar diciendo: ‘Es el mejor, el número uno’, y de la nada decir algo”, compartió.

Aún así, Nicola Porcella dijo que le pidió disculpas a Fernando Colunga por haber expuesto información suya que él prefiere reservarse.

“Yo lo que le dije: ‘Te pido disculpas por exponerte, porque sé que eres un artista que su vida privada la ha llevado siempre privada’. O sea, él nunca ha expuesto nada y creo que es lo que yo siempre admiro de él, que sigue siendo el número uno sin que la prensa sepa su vida”, finalizó.