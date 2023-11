Fue durante la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2023 que le preguntaron a Nicki Nicole sobre su noviazgo con Peso Pluma.

Solo que la cantante no supo decir a ciencia cierta el estatus de su relación.

Y es que en las últimas semanas, tanto Nicki Nicole como Peso Pluma -de 23 y 24 años de edad respectivamente- han acaparado titulares con su relación.

Todo esto inició como una serie de especulaciones que apuntaban a ambos cantantes con cierto interés romántico el uno por el otro.

Sin embargo, la actitud de Nicki Nicole y sus respuestas a preguntas de la prensa dejaban entender que no tenía un noviazgo alguno con Peso Pluma.

O por lo menos hasta se se besaron en público y empezaron a ser vistos en salidas de pareja.

Y a pesar de que ya hacen cosas de novios, todo parece indicar que Nicki Nicole todavía no tiene claro qué es de Peso Pluma.

De nueva cuenta, Nicki Nicole fue cuestionada acerca de si ya es oficial su relación de noviazgo con Peso Pluma.

Por desgracia para el cantante, la respuesta de su amada no fue muy clara que digamos.

Esto porque la primera reacción de Nicki Nicole fue responder “estamos en eso” cuando le preguntaron que si estaba “enamoradísima” de Peso Pluma.

Por si fuera poco, la cantante no supo responder de manera clara si es novia del también cantante o no, pues se mostró muy insegura al momento de dar una respuesta.

Alegando que no quería comprometer a Peso Pluma si es que respondía con una afirmación.

“Sí. O no... la verdad no sé, qué sé yo. Es que no lo quiero comprometer, pero sí”.

