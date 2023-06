La actriz Natalie Portman estaría pasando por un difícil momento en su relación, pues su esposo Benjamin Millepied la habría engañado con una mujer de 25 años.

El nombre de Natalie Portman -de 41 años de edad- está en las tendencia no por su reciente película presentada en el Festival de Cannes 2023, sino por un chisme que está sorprendiendo a muchos.

Natalie Portman en la premier de Avengers: Endgame (Jordan Strauss/Invision/AP)

Benjamin Millepied engaño a Natalie Portman con Camille Étienne de 25 años de edad

Según la revista francesa Voici ha dado a conocer la infidelidad a Natalie Portman por parte de su esposo Benjamin Millepied -de 45 años de edad- con la ambientalista francesa Camille Étienne de 25 años de edad.

Situación de la cual la actriz ganadora del Oscar, Natalie Portman estaría enterada desde el mes de marzo pasado.

Luego de que Benjamin Millepied fuera visto junto a Camille Étienne, sin embargo se dijo que el esposo de Natalie Portman ya había dejado a la ambientalista.

Por lo que Benjamin Millepied estaría haciendo todo lo posible para mantener su relación con Natalie Portman.

A esto fuentes apuntan que Benjamin Millepied “sabe que cometió un error enorme y está haciendo todo lo que puede para que Natalie lo perdone y mantengan su familia junta”.

Sin embargo, una reciente filtración estaría evidenciando lo contrario, pues a Benjamin Millepied se le ha vuelto a ver recientemente junto a Camille Étienne.

Asimismo, se dice que Benjamin Millepied y Camille Étienne nunca se separaron, pero tras ser descubiertos se han visto en secreto, hasta ahora.

Natalie Portman habría sido engañada por su esposo Benjamin Millepied con una mujer de 25 años (@graine_de_possible)

Natalie Portman no piensa hablar del engaño de su esposo Benjamin Millepied con una mujer de 25 años

Ante el escándalo que se ha envuelto a Natalie Portman tras descubrirse el engaño de su esposo Benjamin Millepied con una mujer de 25 años.

La actriz Natalie Portman, según fuentes de la revista Six Page no piensa hablar de los hechos “es increíblemente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad”.

Por lo que hasta el momento ni Natalie Portman así como su esposo el coreógrafo Benjamin Millepied se han pronunciado al respecto.