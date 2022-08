De acuerdo a The Hollywood Reporter, una serie de Natalie Portman fue suspendida en su etapa de rodaje por culpa de unos narcotraficantes que amenazaron a la producción por grabar.

Estos hechos según este medio de celebridades de Hollywood ocurrieron en Baltimore, Estados Unidos, cuando miembros de un grupo de narcotraficantes amenazaron a la producción.

Esto ocurrió durante el rodaje de de la nueva serie “Lady in the lake” protagonizada por la actriz de 41 años de edad, co protagonista de la última película de Marvel, Love & Thunder, Natalie Portman.

Así fue la amenaza de muerte para el equipo de “Lady in the lake”

Uno de los primeros medios en reportar este incidente fue Baltimore Banner, quien detalló que un miembro de una presunta banda de narcotraficantes, fue quien intimidó a un trabajador del equipo de “Lady in the lake”.

La intimidación se produjo cuando uno de los trabajadores de esta producción caminaba por una de las calles de Baltimore, mientras fue alcanzado por dos hombres en un automóvil y le pidieron 50 mil dólares, es decir más de un millón de pesos mexicanos para dejarlo seguir.

No obstante, el trabajador hizo caso omiso de la primera intimidación, lo que más tarde desencadenó una amenaza de muerte para el equipo de “Lady in the lake”.

En la amenaza de muerte se advertía que como no pagaron los 50 mil dólares en cuestión, los narcotraficantes irían más tarde al set de rodaje para disparar a algún miembro del equipo de producción.

Ante la amenaza el equipo de la serie de Natalie Portman, decidieron realizar una denuncia antes al Departamento de Policía de Baltimore.

Debido a esto, los responsables de la producción de “Lady in the lake” decidieron ser precavidos ante la amenaza de muerte y reprogramaron el rodaje con Natalie Portman para poder buscar otra locación más segura.

Según una declaración de la productora de la serie, Endeavour Content, a The Hollywood Reporter detallaron que sí fueron dos sujetos quienes detuvieron a un miembro de la producción de la serie antes de la llegada del elenco cuando fue esta amenaza.

Además de tener la denuncia de este hecho, la producción se retirará de Baltimore, no obstante agradecieron a la ciudad por su hospitalidad y prometió tener más cuidado para su siguiente locación, la cual aún no ha sido revelada.