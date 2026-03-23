Natalia Jiménez es una cantante y compositora española que alcanzó fama internacional como vocalista de La Quinta Estación, consolidando su carrera en México.

A lo largo de su trayectoria ha evolucionado del pop romántico al regional mexicano, destacando por su potente voz y presencia en escenarios de América Latina y Estados Unidos.

¿Quién es Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez es una cantante y compositora nacida en Madrid, España, reconocida por liderar La Quinta Estación y posteriormente consolidar una exitosa carrera como solista.

Natalia Jiménez (Instagram/@nataliajimenezoficial )

¿Cuántos años tiene Natalia Jiménez?

Nació el 29 de diciembre de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad (en 2026).

¿Quién es el esposo de Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez ha mantenido su vida personal con bajo perfil. Anteriormente estuvo casada con Daniel Trueba, con quien tuvo una relación mediática.

En noviembre de 2024 la cantante contrajo matrimonio con su mánager Arnold Hemkes.

¿Qué signo zodiacal es Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Natalia Jiménez?

Tiene una hija llamada Alessandra, nacida en 2016, fruto de su relación con Daniel Trueba.

¿Qué estudió Natalia Jiménez?

Desde joven se enfocó en la música, formándose en canto y composición. No se le atribuye una carrera universitaria pública específica fuera del ámbito artístico.

¿En qué ha trabajado Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez ha desarrollado su carrera como cantante, sa sea en proyectos como solista como vocalista de La Quinta Estación.

Su faceta como compositra la ha llevado a estar detrás de varios éxitos dentro del pop latino.