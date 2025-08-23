Nashla Aguilar, actriz mexicana de 31 años de edad, sorprendió a sus seguidores en TikTok al revelar su experiencia con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

La famosa ahondó en el tema tras el estreno de “Marcial Maciel: el lobo de Dios”, top en HBO Max.

Esta fue la experiencia de Nashla Aguilar con Marcial Maciel

Nashla Aguilar reveló que fue estudiante del Instituto Godwin, institución educativa fundada por el propio Marcial Maciel.

Años después de su salida, descubrió que el edificio había sido su antigua residencia, lo que incrementó su inquietud sobre la cercanía de su infancia con el polémico personaje.

Marcial Maciel, El Lobo de Dios, serie documental de HBO Max (HBO Max)

Así convivió Nashla Aguilar con Marcial Maciel

La actriz Nashla Aguilar confesó que llegó a ver a Marcial Maciel en persona, en visitas que realizaba al colegio.

Explicó que en esos encuentros los estudiantes eran obligados a vitorearlo y referirse a él como “nuestro padre” , algo que, aseguró, la marcó profundamente pero no comprendía.

Asimismo, comentó que el estreno de la serie de HBO Max le permitió comprender muchas de las sospechas que tuvo en su niñez:

“En retrospectiva, parecía una secta, nos hacían un lavado de cerebro. Incluso tras su muerte, lo veneraban de forma excesiva” Nashla Aguilar sobre Marcial Maciel.

Nashla Aguilar (Instagram)

Un ambiente represivo y lleno de culpa: Nashla Aguilar sobre Marcial Maciel

Nashla Aguilar criticó el entorno escolar en el que creció, describiéndolo como restrictivo y represivo .

Señaló que desde pequeña le inculcaron miedo a Dios y un fuerte sentimiento de culpa por su vocación artística, la cual era considerada algo “indigno” dentro de la institución de Marcial Maciel.

¿De qué va el documental “Marcial Maciel: El lobo de Dios” en HBO Max?

La docuserie “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, expone, las denuncias de abuso, manipulación y el sistema de encubrimiento que permitió a Maciel operar durante décadas dentro de la Iglesia católica.

¿Quién era Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo? (Cortesía)

Esto, a través de víctimas, exmiembros de la Legión de Cristo y periodistas de investigación.