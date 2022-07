Netflix continúa renovando y removiendo cosas de su catálogo y, en esta ocasión ya han dado una fecha final para la salida de ‘Breaking Bad’.

De acuerdo a un comunicado, Netflix ha confirmado la salida de ‘Breaking Bad’ de su catálogo.

Por lo que el último día para poder disfrutar de ‘Breaking Bad’ en Netflix, una de las series mejor calificadas hasta el momento, será hasta el 10 de febrero del 2025.

La buena noticia es que hay poco más de un año para poder ver nuevamente o desde el principio ‘Breaking Bad’ en Netflix.

Aunque la noticia de la próxima salida de ‘Breaking Bad’ de Netflix ha hecho que varios usuarios reclamen la decisión de la plataforma.

Ya que, al igual que ocurrió con ‘Betty, la fea’, ‘Breaking Bad’ era una de las series que desde su salida en 2008 y hasta el 2013 , mantiene aún grandes números de popularidad.

Además de ‘Breaking Bad’, Netflix eliminará más títulos de su catálogo

Netflix ha dado la noticia que la popular serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, ‘Breaking Bad’, será retirada de su catálogo.

Aunque ciertamente han dado una fecha para el 10 de febrero del 2025, esto no ha impedido que varios fans expresen su molestia.

No obstante, ‘Breaking Bad’ no es la única serie que abandonará las filas dentro del catálogo de Netflix.

De acuerdo a The Wrap , otras series se despedirán paulatinamente de Netflix además de ‘Breaking Bad’, tales como:

‘The Office’

‘30 Rock’

‘Community’

‘New Girl’

‘NCIS’

‘How to Get Away with Murder’

De momento, no se ha revelado si es que, al igual que ‘Breaking Bad’, la película ‘El Camino’ o la serie spin off ‘ Better Call Saul’ tendrán la misma suerte en Netflix.

Breaking Bad

¿De qué trata ‘Breaking Bad’?

‘Breaking Bad’ ha sido hasta el momento, una de las series más celebradas de la televisión a nivel internacional y que, se ha revelado que próximamente se irá de Netflix.

Aunque la salida de ‘Breaking Bad’ de Netflix se hará efectiva hasta el próximo 10 de febrero del 2025, la noticia ya ha puesto tristes a algunos fans.

Y es que la historia de ‘Breaking Bad’ cuenta la vida de Walter White (Bryan Cranston), un químico de secundaria al que le diagnostican cáncer .

Por lo que para asegurar su futuro y el de su familia, se embarcará en la vida criminal produciendo drogas, en específico el meth .

El producto de Walter White provocará que los cárteles en la ciudad de Albuquerque se embarquen en una guerra por su producto.

Junto con el pandillero Jesse Pinkman, ambos se embarcaran en hacerse con el dominio de los criminales de Nuevo México gracias a sus drogas, lo cual los llevará por varios conflictos a través de ‘Breaking Bad’.