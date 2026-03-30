La actriz Mary Beth Hurt murió el sábado 28 de marzo a los 79 años de edad; es reconocida por su trabajo en la película “El mundo según Garp”.

La familia de Marey Beth Hurt reveló su muerte a través de un comunicado en redes sociales.

¿De qué murió Mary Beth Hurt? Esto reveló su familia

Mary Beth Hurt murió por secuelas derivadas del Alzheimer, así lo reveló su hija Molly Schrader.

“Ayer por la mañana perdimos a mi madre, Mary Beth, por el Alzheimer después de una larga batalla contra la enfermedad “, expresó su hija.

La actriz murió rodeada de su familia y por su esposo Paul Schrader, guionista y director nominado al Oscar.

Mary Beth Hurt es conocida por las películas Interiors y El mundo según Garp, donde compartió créditos con Robin Williams.

También destacó su trabajo en cine, teatro y televisión; tuvo tres nominaciones a los premios Tony por sus papeles en:

Crimes of the heart

Trelawny of the wells

Benefactors

Trabajó con su marido en Affliction y Light Sleeper.

Mary Beth Hurt destacó en Hollywood, teatro y televisión

El trabajo de Mary Beth Hurt fue halagado por el director Woody Allen y trabajó en películas como: