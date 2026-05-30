A través de sus redes sociales, Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, anunció el sensible fallecimiento de su papá.

Diversos seguidores y colegas del medio han expresado sus condolencias y le han mandado muestras de afecto ante esta pérdida personal que enluta a Grupo Firme.

Con este emotivo mensaje Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, se despidió de su papá

Abraham Luna, segunda voz y guitarrista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al compartir que su padre murió.

Muere el papá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme
Muere el papá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme (@abluna_firme / Instagram )

A través de un emotivo mensaje, Abraham Luna le dio la despedida a su padre, aunque no mencionó más detalles sobre las causas de su muerte.

Abraham Luna compartió que nadie se encuentra preparado para despedir a un ser amado, pero aceptaba la voluntad de Dios.

En su mensaje, Abraham Luna expresó hasta el cielo el gran amor que le tenía a su papá.

“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios, hasta el cielo viejo te amo”

Abraham Luna

Fans envían condolencias a Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, por la muerte de su papá

La noticia sobre la muerte del padre de Abraham Luna ha generado un impacto significativo tanto a nivel personal para el cantante como en el ámbito digital.

Y es que la noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde se hicieron presentes varios mensajes de condolencias y apoyo.

La comunidad musical y fans han externado públicamente sus condolencias, abrazos y deseos de pronta resignación y fortaleza para él y la familia Lagunas.

Esto provocó que tanto el cantante como la agrupación se convirtieran en tendencia de búsqueda en redes sociales este sábado 30 de mayo.

A pesar del revuelo causado por la noticia, los integrantes de Grupo Firme no se han pronunciado oficialmente respecto al deceso del padre de Abraham Luna.

Muere el papá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme
Muere el papá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme (@abluna_firme / Instagram )