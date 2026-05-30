A través de sus redes sociales, Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, anunció el sensible fallecimiento de su papá.

Diversos seguidores y colegas del medio han expresado sus condolencias y le han mandado muestras de afecto ante esta pérdida personal que enluta a Grupo Firme.

Con este emotivo mensaje Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, se despidió de su papá

Abraham Luna, segunda voz y guitarrista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al compartir que su padre murió.

Muere el papá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme (@abluna_firme / Instagram )

A través de un emotivo mensaje, Abraham Luna le dio la despedida a su padre, aunque no mencionó más detalles sobre las causas de su muerte.

Abraham Luna compartió que nadie se encuentra preparado para despedir a un ser amado, pero aceptaba la voluntad de Dios.

En su mensaje, Abraham Luna expresó hasta el cielo el gran amor que le tenía a su papá.

“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios, hasta el cielo viejo te amo” Abraham Luna

Fans envían condolencias a Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, por la muerte de su papá

La noticia sobre la muerte del padre de Abraham Luna ha generado un impacto significativo tanto a nivel personal para el cantante como en el ámbito digital.

Y es que la noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde se hicieron presentes varios mensajes de condolencias y apoyo.

La comunidad musical y fans han externado públicamente sus condolencias, abrazos y deseos de pronta resignación y fortaleza para él y la familia Lagunas.

Esto provocó que tanto el cantante como la agrupación se convirtieran en tendencia de búsqueda en redes sociales este sábado 30 de mayo.

A pesar del revuelo causado por la noticia, los integrantes de Grupo Firme no se han pronunciado oficialmente respecto al deceso del padre de Abraham Luna.