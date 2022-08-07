Aranza Peña, actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’, murió la noche del sábado 6 de agosto en un aparatoso accidente automovilístico en Oaxaca, su estado de donde era originaria.

La muerte de Aranza Peña fue confirmada en redes sociales por el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde la también influencer se graduó como actriz.

“Con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de Aranza Peña por su sensible fallecimiento” Centro de Educación Artística de Televisa (CEA)

Aranza Peña (@aranzapenaa / Instagram)

Aranza Peña: Paramédicos y servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvar su vida

De acuerdo con reportes de medios locales, Aranza Peña, de 25 años de edad, circulaba por la colonia Hidalgo Poniente en su natal Salina Cruz, cuando perdió el control de su auto y se impactó contra un poste.

El accidente habría sido tan fuerte que a pesar de la rápida respuesta de paramédicos y servicios de emergencia, nada se habría podido hacer por la actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’.

Tras difundirse la noticia, amigos y seguidores de Aranza Peña le dedicaron mensajes de despedida en sus perfiles de redes sociales, donde lamentaron su prematura muerte:

“Jamás voy a poder creerlo, te amo y te voy a extrañar mucho💔” @ruiz__mar

Aranza Peña (@aranzapenaa / Instagram)

“No te conocí, pero me dolió. Descansa en Paz aranza, eras alguien con mucha luz! Mucha fuerza a tus papis! Qepd” @salmalopez.f

“Descansa en paz precioso ser, un ser maravilloso lleno de luz, veniste a iluminar vidas, por siempre ara!🕊” @bryancarriillo

¿Quién era Aranza Peña, la actriz fallecida en un accidente automovilístico?

Con el sueño de convertirse en una gran actriz, Aranza Peña, nacida en Oaxaca, se mudó a la Ciudad de México a los 16 años, para ingresar al Centro de Formación Actoral para Televisión (Cefat) en TV Azteca, en 2013.

Seis años después, Aranza Peña decidió continuar sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que la llevó a incursionar en varios programas, como:

‘La Rosa de Guadalupe

‘Esta historia me suena’

‘Como dice el dicho’

‘La Hora Nacional’

Aranza Peña combinaba sus proyectos actorales con sus actividades como influencer, compartiendo sus experiencias de viajes por varios países del mundo.