Tras ventilarse que Memo del Bosque fue operado tras una recaída en su estado de salud, llevó a que Mónica Noguera le mandara mensaje y este le dejara ver que ha tenido días complicados.

El 7 de marzo, se dio a conocer el internamiento de Memo del Bosque de 62 años de edad, luego de que Vica Andrade, su esposa, compartiera un video donde está en la camilla de un hospital.

Ante ello, se alertó a Mónica Noguera de 54 años de edad, sobre lo que pasaba con su exesposo y ahora amigo, Memo del Bosque.

Es así como Mónica Noguera le escribe a Memo del Bosque para preguntarle sobre lo que está pasando y este se deja ver feliz.

La salud del productor Memo del Bosque volvió a poner en alerta a la farándula, debido a que se compartió en una camilla de hospital a punto de ser operado de una cirugía fuerte.

Aunque ni el productor ni su esposa Vica Andrade, dieron detalles sobre lo que le pasó, se sacaron deducciones debido a que este fue diagnosticado con cáncer años atrás.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante contactó a Mónica Noguera -exesposa de Memo del Bosque- para preguntarle sobre la salud del productor, pero ésta negó saber.

Por ello, según lo contado por la conductora, decidió escribirle a Memo del Bosque para preguntarle cómo estaba, pues Infante le mandó el video que Vica Andrade subió.

Según Mónica Noguera, su relación con Memo del Bosque iba bien, incluso este tenía el detalle de siempre felicitarla en su cumpleaños, pero esta vez recordó que no recibió su mensaje.

Bajo este contexto, la conductora contó que sí pudo hablar con Memo del Bosque, que este le deseó feliz cumpleaños, le pidió disculpas por no haberle escrito antes y le dejó ver que sus últimos días han sido pesados, pero lo percibe feliz.

“Memo [del Bosque] me escribe y me dice, Moni no te felicité el día de tu cumpleaños, pero quiero desearte tantas cosas (...) Vica también me escribió, me explicó toda la situación (...) yo vi el video y después él me habla bien, me habla consciente, yo lo escucho bien“.

Mónica Noguera, conductora.