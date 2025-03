Mónica Noguera -de 54 años de edad- concedió una emotiva entrevista para hablar de Memo del Bosque.

La conductora de televisión tocó el delicado estado de salud de su ex esposo, el reconocido productor Memo del Bosque, de 62 años de edad.

Durante la conversación, Mónica Noguera no pudo contener las lágrimas al expresar su preocupación y cariño hacia Memo del Bosque.

Memo del Bosque (Instagram/@memodelbosquetv)

Mónica Noguera rompe en llanto al hablar sobre el estado de salud de Memo del Bosque

Recientemente se dio a conocer que Memo del Bosque recayó en su lucha contra el linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

Actualmente, el reconocido productor de televisión se encuentra hospitalizado en Texas, Estados Unidos, recibiendo tratamiento médico especializado.

Durante una entrevista, Mónica Noguera dijo que pese a su divorcio, ella y Memo del Bosque han mantenido una cercana amistad, por lo que todos los años se felicitan en sus cumpleaños.

Esta vez no sucedió, dijo, por lo que se preocupó mucho y de inmediato se comunicó con Memo del Bosque, quien le confesó que se encontraba delicado de salud.

“Hace tres días me escribió y me dice ‘Mona, me puse un poco malito’, pero felicidades, no me olvido (...) perdón, me pone mal hablar de esto”, recordó Mónica Noguera.

Mónica Noguera ( @monanoguera / Instagram)

Mónica Noguera espera que la familia de Memo del Bosque informe sobre su estado de salud

Mónica Noguera mencionó que se mantiene en constante comunicación con el productor y con su esposa, Vica Andrade.

Esta última, dijo, le explicó qué sucede con la salud de Memo del Bosque; sin embargo, se negó a hablar al respecto, señalando que no es ella a quien le corresponde hacerlo.

“Él me habla bien pero no quiero faltarle al respeto a su familia, a Vica, porque son ellos los que tienen que dar una explicación”, subrayó Mónica Noguera.

Por su parte, Vica Andrade ha mantenido discreción respecto a la situación, enfocándose en acompañar a su esposo Memo del Bosque en este difícil proceso.

Se espera que en los próximos días se brinde información más detallada sobre el estado de salud de Guillermo del Bosque.

La noticia de la recaída de Memo del Bosque ha conmocionado al medio artístico y a sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y solidaridad a través de redes sociales.

Colegas y amigos del productor han enviado mensajes de aliento, resaltando su profesionalismo y calidad humana.