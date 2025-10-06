Durante el fin de semana cientos de excursionistas han vivido horas de angustia tras quedar atrapados en el Everest.

Luego de que la zona fuera azotada por un tormenta de nieve en el flanco tibetano del monte Everest, dejando a cientos de excursionistas atrapados en distintos campamentos por encima de los 4 mil 900 metros.

Con ello, las autoridades locales, junto a equipos de rescate y voluntarios han emprendido operaciones para evacuar a quienes quedaron varados en el Everest.

Sin embargo, los esfuerzos han sido parciales, pues hasta el último reporte se logró ayudar a 350 personas rescatadas y guiadas a un lugar seguro hasta el municipio de Qudang de Hubei, China.

Mientras que hasta este lunes, los medios estatales chinos informaron que aún quedan 200 personas excursionistas por rescatar en el Everest.

Monte Everest (Pixabay)

Campamentos sepultados por nieve y cientos de excursionistas atrapados en el Everest

Ante los esfuerzos en conjunto por parte de las autoridades, equipos de rescate y voluntarios, tal y como se ha dicho aún quedan cientos de excursionistas atrapados en el Everest.

Mientras que hasta ahora el saldo ha sido de campamentos sepultados por nieve, y donde afortunadamente no se ha reportado ninguna muerte, aunque algunos excursionistas han sufrido hipotermia.

Por su parte el equipo de rescate Blue Sky del Tíbet contó a los medios locales que recibió una llamada de auxilio, luego de que tiendas de campaña se habían derrumbado debido a las fuertes nevadas.

Además de los obstáculos de la altitud extrema, rutas deterioradas y la sobrecarga de expediciones en temporada alta del Everest, pues en China se celebra el feriado nacional de ocho días por el Día Nacional y el Festival del Medio Otoño.