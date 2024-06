Mónica Huarte tiene una nominación a los Premios Ariel 2024 como Mejor Actriz y esta fue su tierna reacción al enterarse.

El pasado 19 de junio, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer las nominaciones para los Premios Ariel 2024.

Entre las nominadas a Mejor Actriz está Mónica Huarte -de 42 años de edad- por su actuación en la película Señora influencer.

Señora influencer dejó impresionados a muchos, pues lo que parecía ser una comedia, se tornó en una historia cruda que reflejaba la realidad de las redes sociales.

Mónica Huarte logró combinar el drama con la ingenuidad de su personaje, lo que la hizo merecedora de a su primera nominación a un premio Ariel.

En entrevista con De Primera Mano, Mónica Huarte reveló que lloró al saber que estaba nominada a Mejor Actriz.

“Había soñado toda mi vida con una nominación al Ariel y ayer que me avisaron fue un llanto, no podía parar de llorar, brincar, de gritar de alegría, todo llega tarde o temprano”

Mónica Huarte reveló que el creador de Señora Influencer le expresó que el protagónico había sido escrito para ella.

Si Mónica Huarte no hubiera aceptado interpretar a la Señora influencer, el creador hubiera preferido no realizar la película.

“Llegó el director y me dijo: ‘escribí esta película para ti, si tú me dice que no la verdad no la hacemos’ fue un regalo del universo que me ha cambiado la vida”

Mónica Huarte