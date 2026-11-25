A cuatro años de que se difundiera un video de la actriz Mónica Dossetti viviendo una situación de maltrato por su hermano José Dossetti, se dio a conocer que este volvió a estar a su cuidado.

Mónica Dossetti vive con el diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad crónico degenerativa del sistema nervioso que ha avanzado en la actriz.

Mónica Dossetti vive en Puebla y su hermano la cuida nuevamente

En 2022 se difundió un video en donde se ve a José Dossetti, hermano de la actriz Mónica Dossetti, ejerciendo maltrato contra la actriz que en 2015 fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

En ese momento, autoridades de Morelos acudieron al domicilio y se emitió una orden de restricción contra José Dossetti, situación que enfrentó declarando que estaba pasando por una circunstancia poco favorecedora al ser el cuidador primario de una persona enferma.

Tras ello, se dio a conocer que Mónica Dossetti se mudó a Puebla y fue su hermana mayor y dos de sus tías quiénes estuvieron a su cuidado, pues su madre es una adulta mayor de más de 80 años.

Sin embargo, el actor Ricardo Silva actualizó a TVNotas sobre la vida de Mónica Dossetti, compartiendo que volvió a estar al cuidado de José Dossetti.

José Dossetti, hermano de Mónica Dossetti.

Según los detalles dados por Silva, Mónica Dossetti está viviendo actualmente en Chipilo, una localidad en San Gregorio Atzompa en Puebla con su hermano José Dossetti, quién nuevamente está cuidando de la actriz.

Aunque en 2022 se le dio una orden de restricción que llevó a que solo pudiera convivir con ella cada 15 días y con supervisión, se desconoce cómo siguió el proceso legal que llevó a que nuevamente fuera su cuidador primario.

Esclerosis múltiple en Mónica Dossetti avanza

Entre otros detalles sobre Mónica Dossetti, su hermano compartió con el actor Ricardo Silva que la enfermedad de la actriz sigue avanzando, explicando que será “paulatinamente degenerativa”.