Mónica Dossetti ni siquiera cobraba las regalías de la ANDI, así lo dio a conocer Jorge Ortiz de Pinedo. El productor de 74 años de edad lamentó la agresión que vivió la actriz de 56 años de edad en manos de su hermano José Dossetti.

Tras difundirse un video en donde se puede ver que Mónica Dossetti es estrangulada por su hermano José Dossetti -quien es productor y director- se reveló que la actriz sufrió maltratos por parte de su familia.

José Antonio Iturriaga -amigo de Mónica Dossetti- reveló que la actriz le pidió ayuda porque su familia la maltrataba e incluso no tenía dinero para acudir con un médico a tratarse la esclerosis múltiple.

El video que compartió el reportero Carlos Jiménez ha causado gran indignación ya que se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

En medio de la controversia, Jorge Ortiz de Pinedo confesó si es posible que Mónica Dossetti pueda ser recibida en La Casa del Actor, tal y como lo pidió José Antonio Iturriaga.

Durante su conversación con ‘Ventaneando’, Jorge Ortiz de Pinedo confesó que ya había tenido comunicación con José Antonio Iturriaga, quien le había comentado la difícil situación que está viviendo Mónica Dossetti.

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que José Antonio Iturriaga le había revelado que Mónica Dossetti ni siquiera cobraba las regalías de la ANDI.

Durante su conversación Jorge Ortiz de Pinedo señaló que es absurdo que Mónica Dossetti no pueda tener derecho al dinero que se ganó por su trabajo.

“La ANDI no tiene los recursos para ayudar. Lo que si me pareció muy especial que me había comentado José Antonio Iturriaga es que la familia ni siquiera le permitía cobrar las regalías de la ANDI, eso es verdaderamente absurdo”

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que puede que Mónica Dossetti en algún momento haya firmado una carta para que otra persona pudiera cobrar sus regalías.

José Antonio Iturriaga -amigo de Mónica Dossetti- reveló que no es la primera vez que la actriz sufre maltratos por parte de su familia.

En entrevista con ‘Ventaneando’, José Antonio Iturriaga señaló que desde que Mónica Dossetti se encontraba en Puebla sufría maltratos por parte de su familia.

De acuerdo con José Antonio Iturriaga estos son los maltratos que vivió Mónica Dossetti:

José Antonio Iturriaga destacó que cuando ella le contó todos los maltratos de los que fue objeto.

Según José Antonio Iturriaga Mónica Dossetti le pidió ayuda pues no entendía por qué su familia la maltrataba de esa manera cuando ella tenía esclerosis múltiple.

“Le perdí la pista algunos años, pero después nos volvimos a comunicar y ella me pedía ayuda... ella me decía ‘yo no entiendo por qué me maltratan de esa manera’... casi no la bañaban, no le compraban sus pañales y a mí me pedía ayuda”

José Antonio Iturriaga