Mónica Dossetti ni siquiera cobraba las regalías de la ANDI, así lo dio a conocer Jorge Ortiz de Pinedo. El productor de 74 años de edad lamentó la agresión que vivió la actriz de 56 años de edad en manos de su hermano José Dossetti.

Tras difundirse un video en donde se puede ver que Mónica Dossetti es estrangulada por su hermano José Dossetti -quien es productor y director- se reveló que la actriz sufrió maltratos por parte de su familia.

José Antonio Iturriaga -amigo de Mónica Dossetti- reveló que la actriz le pidió ayuda porque su familia la maltrataba e incluso no tenía dinero para acudir con un médico a tratarse la esclerosis múltiple.

Mónica Dossetti y José Dossetti (Especial)

Familia de Mónica Dossetti no le permite cobrar sus regalías de la ANDI

El video que compartió el reportero Carlos Jiménez ha causado gran indignación ya que se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

En medio de la controversia, Jorge Ortiz de Pinedo confesó si es posible que Mónica Dossetti pueda ser recibida en La Casa del Actor, tal y como lo pidió José Antonio Iturriaga.

Durante su conversación con ‘Ventaneando’, Jorge Ortiz de Pinedo confesó que ya había tenido comunicación con José Antonio Iturriaga, quien le había comentado la difícil situación que está viviendo Mónica Dossetti.

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que José Antonio Iturriaga le había revelado que Mónica Dossetti ni siquiera cobraba las regalías de la ANDI.

Durante su conversación Jorge Ortiz de Pinedo señaló que es absurdo que Mónica Dossetti no pueda tener derecho al dinero que se ganó por su trabajo.

“La ANDI no tiene los recursos para ayudar. Lo que si me pareció muy especial que me había comentado José Antonio Iturriaga es que la familia ni siquiera le permitía cobrar las regalías de la ANDI, eso es verdaderamente absurdo” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que puede que Mónica Dossetti en algún momento haya firmado una carta para que otra persona pudiera cobrar sus regalías.

“Puede ser que Mónica en algún momento determinado haya firmado una carta dando las regalías para alguien y que ese alguien las esté cobrando” Jorge Ortiz de Pinedo

¿Cuáles son los maltratos que vivió Mónica Dossetti en manos de su familia?

José Antonio Iturriaga -amigo de Mónica Dossetti- reveló que no es la primera vez que la actriz sufre maltratos por parte de su familia.

En entrevista con ‘Ventaneando’, José Antonio Iturriaga señaló que desde que Mónica Dossetti se encontraba en Puebla sufría maltratos por parte de su familia.

De acuerdo con José Antonio Iturriaga estos son los maltratos que vivió Mónica Dossetti:

No le daban sus medicamentos

No la llevaban al Hospital

Le quitaron todas sus identificaciones y tarjetas

No le daban bien de comer

Casi no la bañaban

No le compraban sus pañales

Le quitaban su dinero

José Antonio Iturriaga destacó que cuando ella le contó todos los maltratos de los que fue objeto.

“¿Qué te puedo decir? Ella se fue a vivir con su mamá a Puebla, donde vivía en un departamento de enfrente. No le daban medicamentos, no la llevaban al hospital y estaba mal comida” José Antonio Iturriaga

Según José Antonio Iturriaga Mónica Dossetti le pidió ayuda pues no entendía por qué su familia la maltrataba de esa manera cuando ella tenía esclerosis múltiple.

“Le perdí la pista algunos años, pero después nos volvimos a comunicar y ella me pedía ayuda... ella me decía ‘yo no entiendo por qué me maltratan de esa manera’... casi no la bañaban, no le compraban sus pañales y a mí me pedía ayuda” José Antonio Iturriaga

José Antonio Iturriaga señaló que a él le causa conflicto lo que le contó Mónica Dossetti de que no tenía dinero ni para ir al doctor.

“A mí me causa mucho conflicto, porque me decía Mónica que le quitaron el INE, el acta de Nacimiento, la tarjetita de la ANDI, con la que tu vas a cobrar, ella no tenía dinero ni para ir al doctor” José Antonio Iturriaga

José Antonio Iturriaga también confirmó que el hermano de Mónica Dossetti si tenía problemas con el consumo de sustancias tóxicas.

“Sí supe que él se metía sustancias, hasta tuvo un accidente en carro (…) Nunca tuvo historia de violencia, es un enfermo que necesita tratamiento psiquiátrico” José Antonio Iturriaga

Tras la difusión de la agresión, José Antonio Iturriaga señaló que Mónica Dossetti se encuentra incomunicada por lo que cree que le quitaron su celular.